Retour à l'école pour (presque) tous les élèves de l'Archipel

Un retour sur les bancs de l’école à deux semaines du début des grandes vacances, qui ne satisfait pas les syndicats d’enseignants et les différentes fédérations de parents d’élèves

Marie-Emile Mirval, le secrétaire général du SPEG

Ecole Saturnin Jasor au Gosier. Des précautions de début de journée de reprise pour les enseignants qui accueillent à nouveau leurs élèves, pour la première fois depuis le confinement. Des élèves de tous les âges qui, pour la plus grande part, sont ravis de reprendre le chemin de l'école ce lundi 22 juin 2020Pas forcément plus rassurés, les enseignants sont à leur poste ce matin. Quel que soit leur avis sur l'utilité de cette reprise pour une dizaine de jours, ils jouent le jeu de bon coeur. Une continuité par rapport à la période du confinement où ils avaient dû s'adapter à l'outil informatique pour asssurer leurs enseignements.Une volonté gouvernementale pour marquer la fin de la crise sanitaire et un retour à la normale sur l’ensemble des départements français à l’exception de Mayotte et de la Guyane. Présent ce matin dans cette école Saturnin Jasor, le recteur d'académie. Pour lui, l'opération est un succèsUn avis bien différent de celui des organisations syndicales. Pour le SPEG, Le Syndicat des Personnels de l’Education en Guadeloupe, c’est une mascarade. Le Syndicat ne trouve pas de sens pédagogique et éducatif à cette reprise à la veille des vacances.Marie-Emile Mirval, le secrétaire général du SPEGTout aussi partagé, l'avis des parents. Même parmi ceux qui ont choisi d'emmener leurs enfants à l'école, les motivations sont diverses et variées.Profitant de cette reprise des classes à quelques jours de la fin de l'année scolaire, le recteur a profité pour promouvoir les livres de vacances proposés par l'Education Nationale pour accompagner l'acquisition des savoirs des élèves pendant les vacances.