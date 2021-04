Retour en classe sur fond de conflits sociaux

FJO. avec M-L. Plaisir et O. Duflo •

Des réfectoires bien silencieux en ce dimanche, dernier jour de vacances, mais qui, dans certaines communes, devraient le rester ce lundi et les jours prochains. Le conflit qui oppose les administrations municipales aux grévistes de l'UTC-UGTG n'a encore trouvé aucune solution. Alors, dans certaines communes comme aux Abymes, on voit venir la reprise des cours avec un peu d'appréhension.

A Basse-Terre, le maire a tenu à informer ses administrés quant à la réouverture des cantines scolaires pour accueillir les enfants des la reprise des classes.

A Baie-Mahault où l'on a déjà connu des mouvements de grève difficiles, on s'est organisé autrement. Lundi et mardi, les parents auront à fournir un panier repas pour leurs enfants. La commune assurera la restauration scolaire avec un prestataire à partir de jeudi. Entre les employés non-grévistes et les parents volontaires, la municipalité pense pouvoir faire face à tous les impératifs que suppose la restauration en milieu scolaire. Même si toutes ces mesures palliatives ont un coût que la collectivité va devoir inscrire dans l'exécution de son budget.

Des efforts que les parents d'élèves veulent bien entendre mais qui ne leur font pas oublier la situation globale sur le territoire de l'Archipel. A la FAPEG, on fait appel au bon sens de tous pour protéger les intérêts impérieux des enfants.

Et la restauration ne devrait pas être le seul souci des parents pour cette reprise des classes. On parle aussi de l'absence de transports scolaires. Les sociétés de transports de passagers se plaignent de n'avoir pas été payées et menaçaient ce dimanche de se mettre en grève dès ce lundi.