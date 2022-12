Rixe mortelle dans la Sarthe : un guadeloupéen et un martiniquais mis en examen

Un guadeloupéen et un martiniquais âgés d'une vingtaine d'années ont été mis en examen pour meurtre commis en bande organisée et écroués dans l'enquête sur la mort d'un guyanais. Le drame s'est produit à la sortie d'une discothèque à Ruaudin dans la Sarthe au début du mois de décembre.

Guadeloupe La 1ère avec AFP •

Guerre de clans

Les faits se sont déroulés le 10 décembre dernier à la sortie d'une boîte de nuit près du Mans. "Trois individus s'opposent sur le parking en raison d'un différend existant entre eux, rixe au cours de laquelle des coups sont portés à main nue d'un côté, par arme blanche et arme à feu de l'autre, entraînant le décès d'un jeune homme de 23 ans ", a indiqué les gendarmeries de la Sarthe et d'Angers dans un communiqué.

Altercation entre Antillo-Guyanais

"La cause de l'altercation entre ces jeunes, originaires de Guyane pour la victime, de la Guadeloupe pour l'un et de la Martinique pour l'autre des deux mis en cause, résulterait d'une guerre de clans ou de territoire, pour laquelle des confrontations violentes, y compris armées, avaient déjà été constatées au cours de ces derniers mois", selon la même source.

Les deux mis en cause, âgés de 21 et 23 ans, ont été interpellés "sans heurts" à Belfort et à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), d'après la même source.