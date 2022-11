Route du Rhum : mise en place de navettes maritimes et terrestres, pour l’accès aux Villages pointois

Le Mémorial ACTe, la Marina de Bas-du-Fort et la Darse de Pointe-à-Pitre, où sont installés les trois principaux villages de la "Route du Rhum –Destination Guadeloupe" seront difficilement accessibles en voiture, dès lors que les premiers concurrents arriveront à Pointe-à-Pitre et que leurs navires pourront être admirés. C'est pourquoi les organisateurs invitent les visiteurs à emprunter les navettes maritimes et terrestres mises en place.

Nadine Fadel, avec Alexandre Houda •

La Région Guadeloupe, en charge du dispositif d’accueil de la 12ème édition de la "Route du Rhum – Destination Guadeloupe", a prévu un service permettant au public de profiter de la fête et d’accéder aux différents Villages de Pointe-à-Pitre (Mémorial ACTe) et du Gosier (Marina de Bas-du-Fort), tout en limitant le nombre de voitures aux abords de ces sites. C’est ainsi que des navettes maritimes et terrestres gratuites ont été mises en place, pour un service qui devrait être maintenu jusqu’au dimanche 27 novembre 2022. En mer Deux bus de mer, comptant chacun 50 places, effectueront des rotations suivant trois circuits : "Bergevin-Mémorial ACTe-Marina", "Marina-Mémrial ACTe-Darse-Jarry" et "Marina-Mémorial ACTe-Darse". Les allers et retours sont prévus de 10h00 à 23h00 en semaine et de 10h00 à 1h00 du matin les samedis et dimanches. Navettes Maritimes à destination des villages de la Route du Rhum • ©Mickaël Bastide Ce seront des rotations régulières. Dès qu’il y a suffisamment de passagers, le bus part. Il y aura une communication entre les villages et les bus. Philippe Dezac, président de la commission des transports du Conseil régional Philippe Dezac, président de la commission des transports du Conseil régional • ©Christian Danquin Sur route Côté navettes terrestres, un véhicule de Karu’lis transportera les visiteurs, là aussi gratuitement, jusqu’aux villages de la Route du Rhum, entre Bergevin et Le Gosier. Les circuits peuvent être bouclés en 30 minutes en moyenne. Itinéraire da la navette terrestre à destination des villages de la Route du Rhum • ©Région Guadeloupe Itinéraire da la navette terrestre à destination des villages de la Route du Rhum • ©Région Guadeloupe Il y a du monde, mais ils sont un petit peu réticent. Les gens se disent : « c’est vrai, c’est gratuit, on ne sait pas ». Lydia, conductrice au sein du réseau Karu’Lis, depuis 6 ans Lydia, conductrice au sein du réseau Karu’Lis, depuis 6 ans • ©Christian Danquin Passagère de la navette terrestre gratuite, à destination des villages de la Route du Rhum. • ©Christian Danquin 100.000 passagers attendus Le service annoncé n’a pas vraiment démarré lundi 14 novembre, comme prévu. Des réglages restaient à faire et, par ailleurs, à la presque avant-veille de l’arrivée des premiers concurrents de la course transatlantique en solitaire, la foule attendue n’était pas encore au rendez-vous. Durant les trois semaines à venir, la Région Guadeloupe estime que plus de 100.000 personnes emprunteront ces navettes. Ce mardi matin (15 novembre), ce sont les scolaires qui ont profité de la navette terrestre. Des jeunes heureux de profiter des stands des Villages, avant le gros des visiteurs. Les premiers à avoir bénéficié du service de navettes gratuites, vers les villages de la Route du Rhum, sont les scolaires. • ©Christian Danquin

