La cheffe de file du RPPRAC Guadeloupe assignée en référé et nouvelle mobilisation contre la vie chère

La leader du RPPRAC Guadeloupe s’est-elle rendue coupable d’un "blocage" de l’enseigne Carrefour Contact de Grand-Camp, le 17 décembre dernier ? Le tribunal judiciaire le dira vendredi prochain, après l’assignation en référé d’hier. Pour autant, d’autres militants restent mobilisés contre la vie chère et les pratiques commerciales localement. Quelques-uns étaient postés au rond-point de Destreland, ce samedi, pour sensibiliser les consommateurs.

La lutte contre la vie chère reste d’actualité, dans les Antilles Françaises.

Outre le Rassemblement pour la Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéens (RPPRAC), qui fait l’actualité du fait de poursuites judiciaires, en Guadeloupe comme en Martinique, d’autres collectifs de citoyens se mobilisent.

Ce samedi, à Destreland à Baie-Mahault, des militants ont tenu à sensibiliser les consommateurs, en cette période de Black Friday, qui dure tout le week-end dans les commerces de l’archipel : il s’agissait de leur faire prendre conscience qu’ils sont enfermés dans un système consumériste, dans un contexte où les prix sont exorbitants, comparés à ceux pratiqués dans l’Hexagone.

Le RPPRAC face à la justice

En Guadeloupe, la représentante locale de cette association était assignée en référé, hier matin (vendredi 29 novembre 2024), au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, suite à ce que la justice considère comme un "blocage" du supermarché Carrefour Contact de Grand-Camp, aux Abymes. Le dimanche 17 novembre, une poignée de membres du RPPRAC Guadeloupe s’était, en effet, rassemblée devant l’enseigne pour notamment dénoncer la vente de produits périmés, ainsi que des anomalies sur les prix et les pratiques.

La direction du supermarché a demandé la prononciation d’une interdiction d'accès au magasin, contre la mise en cause. Le juge rendra sa décision vendredi prochain.

"On est dans un pays où on n’a pas le droit de parler", commente aujourd’hui une militante.

Et, pour rappel, le président du RPPRAC Martinique, Rodrigue Petitot, dit "le R", a été placé, vendredi, en détention provisoire au centre pénitentiaire de Ducos, jusqu’à sa comparution immédiate, prévue lundi 2 décembre. Il est poursuivi pour des faits de "menaces, actes d’intimidation et provocation à la haine raciale". Par ailleurs, la préfecture interdit la manifestation prévue dans le centre-ville de Fort-de-France, lundi.

Une nouvelle mobilisation contre la vie chère

Malgré les actuelles poursuites judiciaires, le combat contre la vie chère reste mené par quelques-uns, en Guadeloupe. Deux collectifs citoyens étaient à l’origine d’une nouvelle mobilisation, ce samedi 30 novembre ; cette fois à Destreland. Les membres ont manifesté au niveau du rond-point d’accès au centre commercial de Baie-Mahault... en plein Black Friday, week-end dédié à la consommation, sous couvert de réductions tarifaires alléchantes.

Il s’agissait d’une action de sensibilisation des consommateurs.

Les personnes ne se rendent pas compte du prix qu’elles paient ! Ce n’est pas possible ! Klod

Il y a un contexte historique qui fait que c’est important que les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes prennent conscience qu’ils doivent consommer autrement et qu’ils ne doivent pas se laisser dicter des prix et un système politique oppressif vis-à-vis des prix et de la consommation ici. Audrey

klod et Audrey, militants contre la vie chère en Guadeloupe • ©Alexandre Houda et Lydia Quérin - Guadeloupe La 1ère

Ceux-là, persuadés que leur cause est juste, espèrent que leur rang gonflera au fil des jours.