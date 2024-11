Saint-Barthélemy et Saint-Martin se mobilisent contre le travail illégal et les accidents professionnels

Les services de l’Etat sont mobilisés pour le respect des conditions de travail, dans les îles du Nord. La guerre contre le travail illégal est déclarée et, dans le même temps, une campagne de prévention des accidents professionnels est lancée. Lors des différents contrôles menés à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, des infractions et manquements ont été constatés.

Les conditions de travail sont au cœur des préoccupations des autorités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Des opérations de lutte contre le travail illégal d’une part et, d’autre part, de prévention des accidents professionnels, sont menées, par les services de l’Etat.

Le fléau du travail illégal

Le travail illégal est multiforme, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, où 29 entreprises ont ainsi été visitées en une semaine, indique la préfecture dans un communiqué, ce mardi 19 novembre 2024. La gendarmerie et l’Inspection du travail ont particulièrement ciblé les cafés, les restaurants, les chantiers du BTP et les établissements de location de voitures.

Divers manquements ont ainsi été mis à jour, par les agents mobilisés : une absence de déclaration préalable à l’embauche, un recours à des travailleurs étrangers sans autorisation de travail, un non-respect de la procédure de détachement de salariés étrangers et une défaillance quant aux obligations réglementaires en santé/sécurité.

Les entreprises fautives risquent une fermeture temporaire administrative, pour une durée de 3 mois au maximum, si le préfet le décide. Le Parquet a aussi été saisi, pour une éventuelle suite pénale.

Controle de gendarmerie et de l'Inspection du travail sur un chantier des îles du Nord - 11/2024. • ©Pref971 SXM

Les délits correspondants "perturbent grandement l’équilibre social et économique d’un territoire", selon la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Ils sont commis au détriment des entreprises qui respectent la réglementation. Les travailleurs concernés en sont aussi victimes : non déclarés, ils sont rendus invisibles et ils assument leurs missions sans les mesures de prévention qui vont de pair.

D’où le fait que les autorités soient mobilisées contre ce fléau, dans ces territoires du Nord des Petites Antilles ; ce, dans la cadre du Comité opérationnel territorial anti-fraude (COTAF).

Prévenir les accidents du travail

"Chaque jour en France, plus de 100 travailleurs sont blessés gravement, et deux décèdent", indique la préfecture. Sachant cela, une campagne de prévention a été lancée, dès mi-octobre, principalement sur les chantiers. Les opérateurs et leurs employés ont ainsi été incités à actionner tous les leviers pour prendre en compte les risques.

L’employeur a l’obligation de mettre en place les principes de prévention des risques professionnels, afin d’assurer la sécurité et la santé de chaque salarié. L’évaluation précise des risques, les actions de prévention concrètes, la formation adaptée et la sensibilisation constante sont essentielles au développement d’une culture de la sécurité. Extrait du communiqué de la préfecture de St-Barthélemy et St-Martin – 19/11/2024.

Or, des dangers graves et imminents ont été constatés sur les sites visités, comme des échafaudages non conformes. Dans ce cas, l’activité a été temporairement stoppée, le temps de sécuriser les équipements.