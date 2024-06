Série de cambriolages à Saint-Barthélemy

Trois enquêtes de gendarmerie ont été ouvertes suite à des cambriolages perpétrés sur la petite île de Saint-Barthélemy, en cette fin de mois de juin. Une école, une maison d’aide maternelle et un centre auto ont fait les frais des agissements d’un ou plusieurs malfaiteurs.

Une série de cambriolages a été commise à Saint-Barthélemy entre le 20 et le 24 juin 2024, selon la gendarmerie de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Les malfaiteurs ont d’abord visé l’école Sainte-Marie, dans le quartier de Colombier, dans un laps de temps que les forces de l’ordre situent entre le jeudi 20 à 15h00 et le vendredi 21 juin à 7h00. Il s’agissait d’un vol par effraction, visant précisément les bureaux de la directrice et de sa secrétaire. Du numéraire et un chéquier ont été emportés.

À Lorient, c’est ensuite la "Maison aide maternelle" qui a été visitée, entre le dimanche 23 à 12h00 et le lundi 24 juin à 7h30. Là aussi, le(s) voleur(s) a (ont) pénétré par effraction dans le bâtiment, pour y dérober une enveloppe contenant des espèces.

Enfin, un Centre auto de Grand Cul-de-Sac a été victime de délinquant(s), dont on ne sait pas encore s’il s’agit de la même personne, ou équipe. C’était entre le dimanche 23 à 17h00 et le lundi 24 juin à 7h20. La porte principale de l’établissement a été forcée et de l’argent liquide a été volé dans les bureaux.

Dans ces trois affaires, les enquêtes ont été confiées à la Brigade territoriale autonome (BTA) de la gendarmerie qui, volontairement, n’a pas communiqué dans les détails sur les préjudices.