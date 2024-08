Spectacle de drones lumineux : Saint-Barthélemy joue la carte de l'innovation technologique pour sa fête annuelle

C'est une première historique pour l'île de Saint-Barthélemy. Le 24 août dernier, le petit territoire a accueilli son tout premier spectacle de drones lumineux, un événement qui marque un tournant significatif dans l'offre culturelle et technologique de l'île.

Oublié l'éternel feu d'artifice du 24 août à Saint-Barthélemy. Cette année la collectivité a fait le choix de l'innovation technologique. Un véritable défi sur le plan logistique, financier et environnemental. Pour cela elle a fait appel à une société spécialisée dans ce type de spectacles.

L'un des tableux du spectacle de drones lumineux • ©Collectivité de Saint-Barthlélemy

Mais la technologie ne fait pas tout. Grâce aux drones on peut réaliser des tableaux racontant une histoire. Chacun des tableaux présentés était ainsi une ode à l'histoire, au patrimoine, et à la culture unique de l'île. Il s'agissait de mettre en lumière ce qui fait la spécificité de Saint-Barthélemy, son identité profonde, tout en intégrant ces éléments dans un cadre résolument moderne, symbolisant ainsi la capacité de l'île à évoluer et à s'adapter aux nouvelles tendances.

La biodiversité de l'île mise à l'honneur à Saint-Barthélemy • ©Collectivité de Saint-Barthlélemy

La date du 24 août, jour de la fête patronale de Saint-Barthélemy, était tout naturellement choisie pour célébrer cette rencontre entre tradition et modernité.

Cette date n'était pas simplement un choix symbolique, mais un véritable hommage à la culture locale, une culture que nous chérissons tous et qu'il est impératif de pérenniser. Cela a permis de montrer que notre culture, loin d'être figée, possède une incroyable capacité à s'adapter et à prospérer en intégrant les dernières innovations technologiques, même celles qui peuvent sembler hors de portée pour une petite île comme la nôtre et susciter des craintes quant à la disparition de nos traditions. S’il était utile de le rappeler, jamais, nous n'oublions d'où nous venons , ni qui nous sommes ! Collectivité de Saint-Barthélemy

C'est une manière de rappeler que Saint-Barthélemy, tout en étant une île profondément ancrée dans son histoire, est aussi une destination tournée vers l'avenir, prête à embrasser les innovations qui lui permettront de rester une référence mondiale en matière de tourisme haut de gamme.

Le pélican dans le ciel de Saint-Barth • ©Collectivité de Saint-Barthlélemy

En faisant le choix des drones lumineux par rapport aux feux d'artifice, c'est aussi pour la collectivité l'occasion de faire un choix plus écologique.