Saint-Martin : elles sortent du lycée Robert-Weinum et intègrent une école prestigieuse

B. Pelmard •

Quand on est lycéen, les grandes écoles peuvent parfois sembler inaccessibles mais l'assiduité, la persévérance et la détermination payent bien souvent. Elles seront trois à intégrer le prestigieux institut Sciences Po Paris, à la prochaine rentrée.

Thalia Baray, Gabrielle Büttner et Maya Soubeste, lycéennes du lycée Robert-Weinum, à Saint-Martin, s'étaient au préalable préparées au concours en participant à l’atelier Sciences Po de leur lycée qui, pour la première fois, a vu 3 de ces 7 candidats admis.

Sous la guidance et la bienveillance du comité de pilotage de l’atelier, composé de trois professeurs, fiers d’avoir accompagné ces jeunes sur le chemin de la réussite, les candidats ont développé leur culture générale et politique, leurs compétences orales et sociales ainsi qu’une plus grande estime de soi.

Cette performance inscrit la formation dispensée au lycée Robert-Weinum dans une dynamique d’excellence à la hauteur des exigences des grandes écoles.