Albert Fleming-Romney, le dernier maire de Saint Martin s'est éteint à l'âge de 87 ans

Il aura été le constructeur du destin actuel de Saint-Martin. Maire de ce qui était encore une commune de la Guadeloupe, il est celui qui a porté le projet de création d'une collectivité de Saint Martin. Albert Fleming-Romney aura dirigé l'île durant 24 ans, comme maire mais aussi comme conseiller général, il a contribué au choix fait par les électeurs de Saint Martin de quitter le giron de la Guadeloupe pour devenir une collectivité d'Outre-mer à part entière.

L'ancien maire de Saint-Martin, Albert Fleming n’est plus. Sa santé s'est brusquement dégradée, lundi dernier (26 juin 2023), suite à un arrêt cardiaque. Transféré au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre, il s’est éteint hier (mercredi 28 juin 2023), peu après son retour à Marigot. Albert Fleming souffrait de la maladie d’Alzheimer ; mais c’est un cancer qui l’a emporté et qui a perturbé sa discrète retraite, ponctuée d’actions de bienfaisance envers ses concitoyens. Il aurait eu 87 ans, le 22 juillet prochain.

L’île pleure un homme très proche de la population.

Un maire qui a bâti une collectivité

Peut-être en raison de sa profession d'origine, Albert Fleming-Romney était un bâtisseur. Maçon, entrepreneur en bâtiment, il est élu maire de Saint Martin en 1983 et le restera jusqu'en 2007, jusqu'à ce que la loi organique du 21 février 2007, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, érige les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en Collectivités d'Outre-Mer aux termes de l'article 74 de la Constitution.

C'est le temps pour lui de laisser la place à d'autres. Mais il n'est pas loin pour autant de ce nouveau pouvoir. Ceux qui vont diriger la collectivité se réclament tous de son héritage, de son enseignement, de son charisme.

L'heure des hommages

Aujourd'hui encore, Louis Mussington et son équipe, à la tête de la collectivité de Saint Martin, reconnaissent en lui l'image inspirante d'un homme qui a su transcender les clivages politiques pour faire transparaître une identité propre de Saint Martin.

Albert Fleming-Romney était bien plus qu'un homme politique, il était une véritable figure de notre communauté, respecté de tous, toujours humble, souriant et attentif au bien-être de ses administrés. Indépendamment des appartenances politiques, il était apprécié pour ses qualités et sa franchise. Louis Mussington, Président de la Collectivité de Saint Martin

Le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a lui aussi présenté ses condoléances à la population, au nom de l'Etat.

Vincent Berton parle d'un "homme qui a laissé une empreinte indélébile" et aux indéniables impact et influence sur la politique locale.

Albert Fleming-Romney restera à jamais un personnage emblématique de l'histoire de Saint-Martin, un maire dévoué et un homme du peuple. Sa vision lucide, sa capacité de communication et son leadership ont marqué les esprits. Il a notamment joué un rôle clé dans le processus qui a conduit, suite à un référendum de 2003, à l'évolution statutaire de l'île de Saint-Martin en une Collectivité d'Outre-mer (COM) régie par l'article 74 en 2007. Monsieur Fleming-Romney était un pilier de la société Saint-Martinoise, un homme qui a su faire preuve d'empathie et d'écoute envers les attentes de la population. Son parcours en tant que maire a été marqué durant 24 ans par son engagement pour Saint-Martin, et il restera à jamais ancré dans les mémoires des anciens et des plus jeunes. Vincent Berton, préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Albert Fleming-Romney avait six enfants. Chevalier de la Légion d'honneur, 16 ans après l'érection de la Collectivité de Saint Martin, il reste une image indélébile de l'île qui portait en lui toute la génétique de l'île.

L'île tout entière s'apprête maintenant à lui rendre hommage, avant le moment de derniers adieux solennels.

Albert Fleming-Romney en images

Albert Fleming à l’occasion de la venue de François Mitterrand pour le sommet franco-américain avec Georges Bush (au second plan, le président du conseil régional de Guadeloupe, Félix Proto) - 12/1989. • ©Collectivité de Saint-Martin

Albert Fleming à l’occasion de la venue de François Mitterrand pour le sommet franco-américain avec Georges Bush - 12/1989. • ©Collectivité de Saint-Martin

Albert Fleming avec Aline Hanson, présidente de la collectivité de Saint-Martin jusqu’en 2017. • ©Collectivité de Saint-Martin

Albert Fleming lors de l’investiture de Daniel Gibbs en tant que président de la collectivité - 04/2017. • ©Collectivité de Saint-Martin