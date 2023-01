Saint-Martin : réouverture du bureau de Poste de Quartier d’Orléans, 5 ans après Irma

Après les ravages d’Irma, il aura fallu attendre cinq ans et 63.000 euros de financement, pour qu'il ouvre à nouveau ses portes : le bureau de Poste de Quartier d'Orléans a été remis à neuf, pour le plus grand bonheur des habitants.

Nadine Fadel, avec Hervé Pédurand •

Le bureau de Poste de Quartier d’Orléans, à Saint-Martin, avait été détruit par l’ouragan Irma ; le phénomène cyclonique avait littéralement ravagé en septembre 2017. Depuis lors, les habitants étaient privés du service de proximité qu’offrait ce site.

Mercredi 11 janvier 2023, une antenne flambant neuve a été inaugurée, en présence du président de la collectivité territoriale, Louis Mussington et du préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, Vincent Berton.

Anne Berthy-Baudon, directrice de La Poste Guadeloupe/Îles du Nord, Frantz Gumbs, député de St-Martin/St-Barthélémy, Vincent Berton, préfet des îles du Nord et Louis Mussington, président de la Collectivité de St-Martin - 11/01/2023. • ©Hervé Pédurand

Le public y est accueilli depuis le 29 décembre dernier.

La population locale a donc attendu plus de 5 ans pour cette réouverture qui a coûté 63.000 euros ; quoiqu’il en soit, elle se réjouit de cette concrétisation.

Un bureau de Poste tout neuf

Le bureau de Poste de Quartier d’Orléans a pris place au sein de la résidence des Hirondelles. Trois appartements du rez-de-chaussée accueillent désormais les services de l’entreprise.

Cette réouverture apparaissait comme une évidence, dans la mesure où ce quartier est le plus grand et le plus peuplé du territoire. Le site dessert également les zones d’Oyster Pond et de la Baie Orientale.

Pour les envois et réceptions de courriers et colis, mais aussi pour les retraits d’argent, les usagers peuvent déjà se rendre sur place ; ce, du lundi au vendredi. Par ailleurs, un conseiller bancaire recevra sur rendez-vous, au sein de cette antenne, une fois par semaine.

Ce bureau est né du partenariat entre la collectivité territoriale de Saint-Martin, qui fournit le personnel, l’Etat et la SEMSAMAR (Société d'Economie Mixte de Saint-Martin). Ces acteurs entendent rééquilibrer le territoire, par une meilleure répartition des services publics.

Des projets pour redynamiser le quartier

Les autorités locales ne vont pas s’arrêter en si bon chemin. D’autres projets sont prévus, pour la mise en place de services publics de proximité, à Quartier d’Orléans, afin d’éviter aux résidents des allers-retours obligés à Marigot.

Par exemple, la Maison France Services va quitter les préfabriqués qu’elle occupe actuellement, pour s’installer sur place. Des permanences de Pôle Emploi, de la Caisse d’allocations familiales (CAF), ou encore de la Sécurité Sociale y seront proposées.

La collectivité prévoit aussi de renforcer sa présence dans le quartier.