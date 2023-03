Saint-Martin : un gendarme blessé suite à un refus d’obtempérer

La semaine dernière, une conductrice a refusé de s’arrêter à un contrôle routier de gendarmerie, à la Baie Orientale, sur l’île de Saint-Martin. Dès lors, elle a été hors contrôle, provoquant une sortie de route, renversant un militaire, emboutissant une voiture de patrouille et finissant sa course dans un poteau, en partie néerlandaise. Son procès a été reporté.

Guadeloupe La 1ère •

Une conductrice était convoquée pour être jugée en comparution immédiate, vendredi dernier (le 17 mars 2023), pour un refus d’obtempérer et des violences sur un militaire. Ce dernier bénéficie de quatre jours d’interruption totale de travail (ITT), après sa sortie de l’hôpital.

La veille, vers 3h00 du matin, cette femme a renversé un gendarme lors d’un contrôle routier, à Saint-Martin., Elle a en effet refusé de s’arrêter et, en tentant de fuir, tous feux éteints et à vive allure, elle a causé pas mal de dégâts. Ce chauffeur récalcitrant a fait une première sortie de route sur les hauts de Baie Orientale ; pour autant, elle a redémarré et c’est à ce moment qu’elle a percuté le représentant des forces de l’ordre. L’autre gendarme présent a fait usage de son arme à plusieurs reprises, sans parvenir à stopper la fuyarde qui, dans la foulée, a heurté le véhicule d’une deuxième patrouille, avant de s'enfuir côté hollandais. La contrevenante a terminé sa course dans un poteau, avant d’être interpellée par la KPSM (Korps Politie Sint Maarten), la police de Sint Maarten.

L’audience a été reportée au 21 avril prochain, à la demande de la défense. En attendant, la mise en cause a été placée sous contrôle judiciaire.

Il n’est pas rare, à Saint-Martin, que les courses-poursuites se déroulent à cheval sur les deux parties de l’île. Face à ces faits, les autorités et forces de l’ordre collaborent pleinement, afin d’appréhender les fautifs. Autre exemple de cette coopération : un conducteur et sa passagère ont été interpellés, dans la nuit du 3 au 4 février dernier ; ils détenaient deux armes à feu à bord de leur véhicule.