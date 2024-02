Terre-de-Bas : inauguration d’un nouvel espace de soins

Partager :

Terre-de-Bas, qui compte un peu moins de 1100 habitants, pour la plupart de personnes âgées, n’est plus un désert médical. Avec l’inauguration d’un nouveau cabinet médical sur place, des interventions hebdomadaires d’un praticien supplémentaire sont aussi annoncées. De quoi garantir une offre de soins 6 jours sur 7. Le Département et l’ARS, interpelés par un médecin mobilisé sur place et par le maire, ont cofinancé ce projet.

Jordi Rayapin, avec Nadine Fadel •

Il régnait une inhabituelle effervescence sur la tranquille île de Terre-de-Bas, ce samedi 3 février 2024. Le fait est qu’une infrastructure très attendue par la population locale y a été inaugurée, en milieu de matinée : un cabinet médical. Inauguration d'un cabinet médical à Terre-de-Bas - 03/02/2024. • ©Rémi Defrance Inauguration d'un cabinet médical à Terre-de-Bas - 03/02/2024. • ©Rémi Defrance Ce nouvel espace de soins installé sur l’île du Sud, qui souffre des conséquences de la double insularité, est la concrétisation d’un travail conjoint du Conseil départemental et de l’Agence régionale de santé (ARS). Il siège au sein du Centre local d’action sanitaire et social (CLASS) et bénéficie des équipements techniques et professionnels de rigueur. Un service de soins 6 jours/7 En revanche, il n’y a eu aucune annonce quant à la résidence permanente d’un praticien. L’espace sera utilisé par les "médecins qui participent ou qui souhaiteront participer à l’activité de Permanence des Soins Ambulatoires (PDSA) à Terre-de-Bas", explique l’ARS. Le nouveau dispensaire est tout de même synonyme d’avancée, puisque jusqu’ici l’île n’avait que deux médecins qui alternaient et exerçaient 4 jours par semaine. Désormais, un nouveau professionnel interviendra sur place, pour un service de soins assuré 6 jours sur 7. Par ailleurs, d’autres professionnels de santé, comme des kinésithérapeutes, sont amenés à travailler dans ce nouveau cabinet. Les meilleures conditions de travail offertes contribuent à renforcer l’attractivité de la commune. Un projet cofinancé Le Département a veillé à ce que les praticiens soient accueillis dans de bonnes conditions. La collectivité a donc financé la rénovation du bâtiment du CLASS, moyennant 140.000 €. L’ARS, quant à elle, a débloqué des fonds pour l’acquisition de l’équipement médical, dont un appareil d’échographie et un électrocardiogramme ; le tout à hauteur de 86.000 euros. L’Agence finance aussi la permanence des soins, qui s’élève à 1 million d’euros par an. Inauguration d'un cabinet médical à Terre-de-Bas, cofinancé par le Département et l'ARS - 03/02/2024. • ©Rémi Defrance Bien entendu, les premières personnes ravies, sont les patients de l’île ! Inauguration d'un cabinet médical à Terre-de-Bas : les premiers ravis sont les patients de l'île - 03/02/2024. • ©Rémi Defrance REPORTAGE/

Reporteur : Jordi Rayapin

Reporteur d’images : Rémi Defrance

Monteur Jean-Luc Elisée

Mixeur : Cédric Jean-Baptiste

