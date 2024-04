Saison cyclonique 2024 : hyperactive selon les chercheurs de l’Université du Colorado

L'équipe de recherche sur la météo tropicale et le climat du CSU (Colorado State University) prévoit 23 tempêtes nommées au cours de la saison des ouragans dans l'Atlantique, qui s'étend du 1er juin au 30 novembre. Parmi celles-ci, les chercheurs prévoient que onze deviendront des ouragans et cinq qui atteindront la force d'un ouragan majeur.

L'équipe fonde ses prévisions sur un modèle statistique, ainsi que sur quatre modèles qui utilisent une combinaison d'informations statistiques et de prévisions de conditions à grande échelle provenant du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, du Met Office britannique et de l'Agence météorologique japonaise et le Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. Ces modèles utilisent 25 à 40 ans de saisons d'ouragans historiques et évaluent des conditions telles que : les températures de surface de la mer de l'Atlantique, les pressions au niveau de la mer, les niveaux de cisaillement vertical du vent (le changement de direction et de vitesse du vent avec la hauteur dans l'atmosphère), El Niño (réchauffement des eaux) dans le Pacifique tropical central et oriental) et d'autres facteurs.

La chaleur anormale de l'océan atlantique

L’Atlantique tropical et subtropical est et central est beaucoup plus chaud que la normale, favorisant l’activité des ouragans dans l’Atlantique. Cette chaleur anormale est la principale raison pour laquelle les prévisions saisonnières des ouragans du CSU pour 2024 appellent à une saison aussi active.

Jusqu’à présent, la saison des ouragans 2024 présente des caractéristiques similaires à celles de 1878, 1926, 1998, 2010 et 2020.

Nos saisons analogiques étaient toutes des saisons d'ouragans très actives dans l'Atlantique. Cela met en évidence les niveaux d'incertitude légèrement inférieurs qui existent avec ces perspectives par rapport à nos perspectives typiques de début avril. Phil Klotzbach, chercheur scientifique principal au Département des sciences atmosphériques de la CSU



L’équipe prévoit que l’activité des ouragans en 2024 représentera environ 170 % de la saison moyenne de 1991 à 2020. À titre de comparaison, l’activité des ouragans de 2023 représentait environ 120 % de celle de la saison moyenne. L'ouragan le plus important de la saison cyclonique 2023 dans l'Atlantique a été l'ouragan Idalia. Idalia a touché terre à une intensité de catégorie 3 dans la région de Big Bend en Floride, causant 3,6 milliards de dollars de dégâts et faisant huit morts directes.L'équipe CSU publiera des mises à jour des prévisions les 11 juin, 9 juillet et 6 août.



C'est la 41e année que la CSU publie une prévision saisonnière des ouragans dans le bassin de l'Atlantique. Le professeur émérite Bill Gray est à l'origine des prévisions saisonnières à la CSU et a lancé le rapport en 1984. Il a continué à les rédiger jusqu'à sa mort en 2016. Les auteurs des prévisions de cette année sont Phil Klotzbach, professeur Michael Bell, Ph.D. le candidat Alex DesRosiers et le chercheur scientifique Levi Silvers.



Phil Klotzbach, Michael Bell et Alexander DesRosiers, chercheurs de la Colorado State University • ©John Eisele/Colorado State University Photography

Les prévisions du CSU visent à fournir une meilleure estimation de l’activité dans l’Atlantique au cours de la saison à venir – et non une mesure exacte.



Il suffit d'une seule tempête près de chez vous pour que cette saison soit active pour vous. Michael Bell, Professeur à la Colorado State University