Saison touristique 2023-2024 à St-Barthélemy et St-Martin : intensification des contrôles dans les entreprises

La haute saison touristique est propice à certaines dérives ; il n’est pas rare, pour les autorités, de constater des violations aux règles relatives au droit de la consommation et au droit de la concurrence, notamment dans les collectivités françaises du Nord de l’arc des Petites Antilles.

Par exemple, en mai dernier, des manquements ont été à déplorer dans une vingtaine d’établissements de Saint-Barthélemy.

D’où la décision du préfet délégué Vincent Berton, en ce début de période de forte affluence 2023-2024, d’intensifier les contrôles, dans le but de protéger les consommateurs. Ce, d’autant que l’accueil offert, tant à Saint-Barthélemy qu’à Saint-Martin, s’il se fait dans les règles de l’art, renforce l’attractivité de ces territoires.

Les agents de l’État, en particulier du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont pleinement mobilisés pour informer et accompagner les consommateurs et les entreprises, ainsi que pour effectuer des enquêtes et des contrôles (...). Les visiteurs comme les résidents doivent avoir confiance dans les biens et les services qu’ils achètent.