Sarah Bernard, lauréate du concours des "Majô an maké kréyol"

C'est un prix organisé par le Conseil de la Culture de l'éducation et de l'Environnement pour stimuler toutes les initiatives des jeunes dans la promotion de la culture créole mais aussi, éveiller leur intérêt quant à l'écriture du créole. Et c'est une débutante mais passionnée du créole qui a recueilli les faveurs du jury et s'impose comme "majô a maké kréyol" 2023

FJO. avec P-H. Schol et L. Gaydu •

Des histoires, Sarah Bernard en a déjà écrites. Elle aime en raconter dans les nouvelles qui coulent de sa plume comme de l'eau de source.

Elève en 1ère G3 au lycée Baimbridge, elle ne sait vraiment intéressée au créole que depuis deux années. Mais la valeur n'attendant pas le nombre des années et l'écriture faisant partie de ses sources d'épanouissement, elle n'a eu aucun mal à faire pencher la balance de son côté. Même si en recevant le prix ce samedi matin au Centre Rémi Nainsouta à Pointe-à-Pître, elle était encore la plus surprise.

©Guadeloupe

Pour le Conseil de la Culture, de l'Education et de l'Environnement, l'intérêt suscité par le concours est déjà un résultat en soi. Et quand en plus c'est une Lauréate comme Sarah Bernard qui vient enrichir la création littéraire créole, il a encore plus de raisons de se réjouir.

©Guadeloupe

L'histoire retiendra aussi le fabuleux parallèle du destin qui a vu s'éteindre à Paris en mars 1923 la grande Sarah Bernhardt, actrice, peintre et sculptrice française et naître en mars 2023 en Guadeloupe, sous l'élan des muses de l'écriture, une autre Sarah Bernard, qui, gageons-le, saura porter haut la littérature et avec elle, le génie créole.