Semaine des lycées professionnels : un choix d'avenir pour les jeunes

Des élèves du Bac pro métiers de la sécurité prêts à démontrer leur savoir et leurs compétences

La troisième édition de la Semaine des lycées professionnels a été lancée ce lundi matin au lycée professionnel Gerty Archimède à Morne à l'Eau par la rectrice d'académie Christine Gangloff-Ziegler. Elle se déroulera jusqu'au 8 décembre dans l'académie puisqu'elle vise à faire connaître le plus largement possible les lycées professionnels à travers leur offre de formation, les diplômes et les métiers auxquels ils préparent.

