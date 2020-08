Et si on s'engageait tous, via le challenge « 0 infraction = 0 tué = 0 euro aux radars » !

Alors que le nombre de victimes d'accidents de la route augmente, jour après jour, en Guadeloupe, un collectif de citoyens lance le challenge « 0 infraction = 0 tué = 0€ aux radars ». Jusqu'à la fin du mois, chacun peut s'engager à leur côté, de multiples manières, notamment via une pétition.

L'accidentologie n'est pas une fatalité

©Julien Babel et Jean-Marie Mavounzy

Le challenge, lancé par un collectif de citoyens Guadeloupéens, s'adresse aux « conducteurs qui veulent agir pour qu'eux, leurs proches, les autres restent en vie sur les routes de Guadeloupe ».Le fait est que 27 personnes ont trouvé la mort, dans des accidents de la circulation. Le nombre de blessés est également bien trop élevé, pour un petit archipel comme le nôtre. Dans tous ces cas, des familles sont impactées ; pour les membres de chacune d'elles, la vie ne suivra pas son cours comme avant que le malheur ne survienne.Ainsi, les femmes et les hommes à l'initiative de ce challenge, prône le respect des règles de bonne conduite (0 infractions).Le résultat escompté est de ne plus avoir à égrener le nombre de victimes (0 tué).Et, cerise sur le gâteau, nous n'aurons plus d'amendes à payer (0 euro aux radars).Le défi qu'ils lancent est d'inverser cette tendance, selon laquelle la Guadeloupe est le département français le plus meurtrier, selon les chiffres de la sécurité routière.Le collectif a rédigé 12 engagements, que chacun est invité à suivre :1- Mieux partager la route2- Penser aux autres avant ses besoins3- Etre un acteur de la sécurité routière au quotidien4- Conduire à jeun de tout alcool et de tout stupéfiant5- Adapter sa vitesse en toute situation en respectant la limitation en vigueur6- Se rappeler que la vie est plus importante que d'arriver à l'heure7- User de courtoisie et de tolérance face aux autres usagers de la route8- Faire abstraction du téléphone au volant9- Entretenir correctement son véhicule10- Prendre conscience de sa fatigue au volant et d'agir en conséquence11- Prendre en compte tous les paramètres avant de dépasser12- Porter sa ceinture, son casque, son blouson, ses gants, ses bottes, etc.Des évidences, direz-vous ! Et pourtant...Jusqu'au 31 août 2020, les Guadeloupéens sont appelés à rejoindre ce mouvement et à se faire connaître en fixant deux rubans à leur antenne de voiture : un bleu, symbole de la vie et un vert, pour l'espoir.Autre manière de montrer son engagement : poser un autocollant sur son véhicule (le collectif va le distribuer).Il est aussi possible de rejoindre le groupe Facebook du Collectif, en cliquant ici Enfin, une pétition est en ligne ; vous pouvez la signer par là (Cliquer) Pour en savoir davantage sur les motivations et la réflexion des membres du collectif citoyen à l'origine de ce challenge «», nous vous proposons de (re)voir le reportage de Julien Babel et Jean-Marie Mavounzy :