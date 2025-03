6 victimes face à 4 accusés : Une affaire de traite d'êtres humains s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal de Pointe-à-Pitre

C'est une affaire rare qui s'ouvre devant la justice ce mardi 25 mars. Un dossier d'esclavage moderne. Dans le box des accusés, un Cubain, un Dominicain et un Français, soupçonnés d’avoir exploité des ressortissants dominicains.

Une nouvelle affaire de traite d’êtres humains devant les tribunaux. Quatre hommes comparaissent aujourd’hui (mardi 25 mars) devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour avoir exploité six personnes et pour travail dissimulé en 2023 à Baie-Mahault et aux Abymes.

Ils ont tous les quatre entre 33 et 36 ans. Deux sont Cubains, un est d’origine dominicaine et le dernier est d’origine française.

Ils sont tous les quatre poursuivis pour de nombreuses infractions commises entre février et novembre 2023 aux Abymes et à Baie-Mahault.

Les délits vont de la traite d’être humain, au travail dissimulé en passant par l’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France.

En face d’eux, six victimes, quatre femmes et deux hommes.

Les prévenus, dont deux sont restaurateurs, sont soupçonnés d’avoir exploité ces victimes. Ils les auraient fait venir de Cuba et de République dominicaine. Ils auraient payé leurs billets de transport et en contrepartie, ils les contraignaient à construire un restaurant sans les payer et sans les déclarer, dans des conditions qui s’apparentaient à de l’esclavage moderne.

Un troisième homme faisait office de chauffeur et un quatrième s’occupait de faire rentrer ces personnes illégalement en Guadeloupe.

La justice les poursuit également pour avoir hébergé les victimes considérées comme vulnérables ou dépendantes, dans des conditions indignes.