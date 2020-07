Voilà des années que les habitants d’une maison de Petit- Paris à Basse-Terre se plaignent que l’assainissement se déverse dans la maison et dans le jardin. La situation pourrait évoluer favorablement



Guadeloupe la 1ère •

Michel Emmanuel

400 euros de travaux

Le dossier est peu ragoûtant…Et il ressort de dessous les tapis.Les habitants d’une habitation située à Petit Paris subissent des nuisances depuis plus de trois ans mais ils font face à un silence assourdissant. Des excréments remontent dans la maison et le jardin…Un souci d’assainissement face auquel ils sont impuissants.Michel, affirme qu’il « ne peut pas vivre correctement chez lui ». Il décrit une situation infecte au micro de Ronan Ponnet :Les propriétaires ont eu droit à la visite d’un expert mandaté par la communauté d’agglomération. C’était la semaine dernière.Selon lui il y en aurait pour 400 euros de travaux…Une somme modique, qui laisse sans voix non seulement ceux qui subissent ces nuisances depuis plus de trois ans, mais aussi les responsables de l’assainissement.