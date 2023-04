Spectacle sur le harcèlement : Benzo, Mano et les Magnifiques sur scène, ce mercredi après-midi

Deux séances du spectacle de Benzo, Mano et la troupe de théâtre Les Magnifiques, sur la thématique du harcèlement, seront proposées au public du complexe cinématographique de Dothémare, aux Abymes, ce mercredi après-midi ; à 15h00 et 19h00.

Thierry Philippe, avec Nadine Fadel •

Nous avons assisté, à Capesterre-Belle-Eau, à une répétition de la pièce de théâtre proposée par le conteur, auteur et défenseur de la culture guadeloupéenne Moïse « Benzo » Benjamin et son complice, le comédien et metteur en scène Claude « Mano » Lafont. Tous deux ont dirigé les comédiens en herbe de la troupe Les Magnifiques, afin de traiter d’un sujet tristement d’actualité, sur les planches : le harcèlement.

Ce fléau, qui peut prendre plusieurs formes, conduit à des drames, dans l’archipel comme ailleurs. Il en est beaucoup question, notamment en milieu scolaire.

Adultes et mineurs partageront la scène ; ce, dès ce mercredi 26 avril 2023, à 15h et 19h, au complexe cinématographique de Dothémare, aux Abymes.

Le fait que des adolescents abordent cette thématique peut avoir une résonnance particulière, au niveau du public. Le but est de faire prendre conscience, aux agresseurs, les impacts de leur attitude, aux victimes, la nécessité d’en parler et, aux témoins, l’importance de ne pas laisser faire.

