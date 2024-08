Teddy Riner, une icône fédératrice que s’arrachent les politiques

Teddy Riner, fort de ses exploits sportifs, est devenu une icône. Une telle aura a de quoi fait pâlir d’envie les personnalités politiques, qui briguent les suffrages des électeurs. C’est donc tout naturellement que les uns et les autres aiment à être présents aux côtés du champion, comme avec d’autres personnalités admirées. Nombre d’élus locaux ou nationaux ont été présents, parfois en jouant des coudes. Tentative de récupération ?

Le quintuple champion olympique guadeloupéen Teddy Riner entame sa deuxième journée dans l’archipel, après ses deux médailles d’or remportées aux JO de Paris 2024 (dont une avec l’équipe de France mixte), en fin de semaine dernière. C’est la suite et la fin d’une visite éclair d’un peu plus de 24 heures. Une journée un peu plus calme.

Hier (mardi 6 août 2024), dès sa descente d’avion, le judoka a vécu une journée incroyable. Il a suscité une véritable liesse populaire. Des dizaines de milliers de personnes ont tenu à être présentes sur tout le parcours de la parade prévue, de l’aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes au Mémorial ACTe (Pointe-à-Pitre), puis au vélodrome Amédée Detraux (Baie-Mahault).

Incontestablement, il y a eu une osmose populaire. Les Guadeloupéens ont communié, déboulé et chanté avec et pour l’enfant du pays, lui témoignant admiration, respect et gratitude, pour les beaux moments sportifs vécus à travers lui.

À LIRE AUSSI : EN IMAGES. Teddy Riner en Guadeloupe : l’accueil exceptionnel du pays à son Champion – 06/08/2024.

Teddy Riner occupe désormais une place encore plus importante dans le cœur des Guadeloupéens mais aussi, plus largement, des Français. Il endosse désormais une dimension charismatique

Une image sur laquelle beaucoup de politiques tentent aujourd’hui de s’appuyer. Car cette place n’a pas échappé aux personnalités politiques.

Localement, les deux présidents des collectivités régionale et de départementale étaient présents à l’aéroport.

Les présidents des collectivités régionale et départementale, Ary Chalus et Guy Losbar, aux côtés de Teddy Riner à l'aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes - 06/08/2024. • ©Pascal Pétrine

L’occasion pour eux de prendre aussi un bain de foule

Guy Losbar et Ary Chalus, qui se fraient un chemin dans la foule venue accueillir Teddy Riner, à l'éaroport - 06/08/2024. • ©Guadeloupe La 1ère

Ary Chalus et Guy Losbar étaient accompagnés d’élus de tous bords, qui jouaient également des coudes dans cette grande liesse populaire.

Le maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel (Caraïbes écologie les Verts), qui était à La Dominique, a fait diligence pour être là.

Harry Durimel, maire de Pointe-à-Pitre • ©Guadeloupe La 1ère

Il faut bien le dire : outre la nécessité d’honorer comme il se doit le champion, même en ce mois d’août, période de grandes vacances scolaires, la politique et ses dossiers ne sont jamais loin.

Dans l’archipel, il y a cette question de l’évolution institutionnelle ou statutaire qui anime les élus. Un des éléments phares : le drapeau de la Guadeloupe, un élément pivot dans ce dossier.

L’un des drapeaux en lice, dans une éventuelle consultation de la population, a été largement distribué, certains avec des logos de collectivités locales. Le journaliste François-Joseph Ousselin l'a constaté sur le terrain.

Des drapeaux avec le logo du Département de la Guadeloupe ont été distribués à la foule de supporters de Teddy Riner à l'aéroport - 06/08/2024. • ©Guadeloupe La 1ère

D'ailleurs, l’image de Teddy Riner, brandissant le drapeau créé par l’Union populaire pour la libération de la Guadeloupe (UPLG, parti indépendantiste), face à Emmanuel Macron, à l’Arena Champ de Mars, a été très commentée au national.

Teddy Riner brandissant le "drapeau de la Guadeloupe" (créé par l'UPLG), face à Emmanuel Macron, à l’Arena Champ de Mars (Paris) - 03/08/2024. • ©Réseaux sociaux

Justement, cette nouvelle dimension de Teddy Riner n’a pas échappé non plus au président de la République. Le chef de l’Etat a imposé une trêve olympique, mais ses adversaires politiques dénoncent son omniprésence sur les JO. Dans un contexte politique incertain, se raccrocher à ces figures fédératrices participe à des stratégies politiques.

L'euphorie à l'Arena Champ de Mars : Teddy Riner félicité par Emmanuel Macron et David Douillet après sa victoire !



Suivez les Jeux de #Paris2024 sur Eurosport avec Max, Canal+ et nos partenaires de distribution pic.twitter.com/Hh7lZutXY4 — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 2, 2024

Cette accolade appuyée, très remarquée, a elle aussi fait couler de l’encre. Va-t-elle avoir un impact, politiquement parlant ? En tout cas, nul ne peut nier l’intérêt d’une belle communication, notamment visuelle, pour séduire le public.