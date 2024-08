DIRECT/ EDITION SPECIALE. Teddy Riner en Guadeloupe : l’accueil du pays à son Champion

Parce qu’il est vraiment phénoménal, la Guadeloupe accueille en grande pompe le Champion olympique Teddy Riner, un sportif de grand talent qui fait la fierté de l’archipel. Le judoka est attaché à son pays d’origine, auquel il rend hommage à chaque occasion. C’est ainsi qu’il a décidé de venir, au pied levé, partager ses succès aux JO paris 2024, avec les locaux. Ce moment, Guadeloupe la 1ère vous invite à le vivre sur ses antennes TV, radio et Internet !

Moins d’une semaine après son sacre en individuel chez les Lourds et avec l’équipe de France mixte aux Jeux Olympiques Paris 2024, le judoka Teddy Riner a décidé de venir en Guadeloupe, présenter ses deux médailles d’or à la population guadeloupéenne. Une visite qui ne durera que 24 heures, mais qui promet d’être riche en émotions.

En effet, ses sponsors et les autorités locales ont prévu un accueil digne du grand champion qu’il est. Le colosse qui, dans son sport, est le plus titré de tous les temps (il a notamment remporté 5 titres olympiques, dont deux par équipe et 11 titres de champion du monde), fait la fierté de l’archipel.

Plusieurs bains de foule sont annoncés.

Nombreux sont ceux qui ont prévu de se rendre à l’aéroport, pour apercevoir et rendre hommage au Colosse dès sa descente d’avion. Une double parade est ensuite au programme : d’abord entre Pôle Caraïbes et le MACTe (Pointe-à-Pitre), puis jusqu’au vélodrome de Gourdeliane (Baie-Mahault).

Un aéroport d’ores et déjà bondé

En cette période de grandes vacances scolaires, l’aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes est bondé. Le chassé-croisé des Juillettistes et Aoûtiens bat son plein.

Il était donc difficile de circuler dans la zone et de se rendre sur place. Pour autant, un dispositif d’accueil avait été installé par les autorités aéroportuaires.

Le préfet de la Guadeloupe l'a précisé : il "n’a pas pris d’arrêté pour interdire l’accès" du site au public, en ces circonstances particulières. Le représentant local de l’Etat fait tout de même un rappel :

Les festivités pour accueillir le champion olympique sont prévues au MACTe, puis au vélodrome, où la population est attendue nombreuse, pour célébrer les deux médailles d’or de Teddy Riner. Xavier Lefort, préfet de la Guadeloupe

Quoi qu'il en soit, avant même que Teddy n'ait posé son pied sur le sol guadeloupéen, la foule était déjà là.

La foule, déjà bien présente, avant l'arrivée de Teddy - 06/08/2024. • ©Image amateur

Le programme

15h30 : conférence de presse du judoka au salon d’honneur de Pôle Caraïbes.

Pôle Caraïbes. De 16h30 à 17h30 : parade en bus à impériale jusqu’au MACTe, à Pointe-à-Pitre.

Parcours du bus : départ de l'aéroport - centre commercial Milénis - morne Vergain - Hibiscus - Vieux-Bourg - boulevard Légitumus - boulevard de l’Hôpital - Rocade (RN1) - rond-point Blanchard - Fouillole - Carénage - MACTe.

Le bus à impériale à bord duquel Teddy Riner va faire sa parade entre l'aéroport et le MACTe - 06/08/2024. • ©Image amateur

17h30 : direction le vélodrome "Amédée-Detraux" de Baie-Mahault.

Parcours du minibus : MACTe - Carénage - Fouillole - rond-point Blanchard - RN1 - échangeur Destreland - échangeur de Beausoleil - vélodrome.

À chaque étape, les équipes de Guadeloupe La 1ère sont là, pour vous faire vivre ce moment, en direct et en intégralité.

Ce mardi soir (6 août 2024), Teddy Riner sera l'invité de Yasmina Yacou, dans le Journal télévisé "Guadeloupe Soir" de 19h30.

Un bain de foule en perspective... un de plus !

Depuis ses exploits, la France ne cesse d'exprimer son admiration au Guadeloupéen. Les fans et supporters sont nombreux et se manifestent là où passe le judoka.

Jusqu’au tarmac de l’aéroport d’Orly, au départ de Paris, ce matin, le personnel de sa compagnie aérienne l’a encensé. Il a même eu droit à une haie d’honneur et à des applaudissements à bord !

Hommage à Teddy Riner, sur le tarmac d'e l'aéroport d'Orly - 06/08/2024. • ©Vidéo amateur

Âgé de 35 ans, Teddy Riner y a pris goût et compte bien être aux JO de Los Angeles, dans 4 ans.

