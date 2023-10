Tempête Philippe : les établissements scolaires de Guadeloupe fermés demain matin

L'archipel est placé en vigilance orange pour fortes pluies et orages, en vigilance jaune pour vents violents et vagues-submersion. La préfecture de Guadeloupe a annoncé que les établissements scolaires resteraient fermés demain matin.

Yasmina Yacou •

Au regard de l’intensification de la pluie et d’un passage possible en vigilance de niveau rouge durant la nuit, le préfet en accord avec la rectrice, a décidé de la fermeture des écoles et des établissements scolaires demain matin. Préfecture de Guadeloupe

Le Centre Opérationnel Départemental (COD) réunit les services de l'Etat afin d'appréhender au mieux la tempête Philippe.

Dès le début d'après-midi, ce lundi 2 octobre, plusieurs municipalités et établissements scolaires ont invité les parents à récupérer leurs enfants, en raison des fortes pluies qui ont commencé à s'abattre sur le territoire.

A 17 heures, le centre de la Tempête tropicale Philippe se situait à 120 km au nord de la Grande-Vigie (17.6°N et 61.5°W) indique Météo France. Le phénomène remonte vers le nord-ouest en longeant l'Arc des Petites Antilles.

Orages et vents violents

Les fortes pluies se sont activées et ont pris un caractère plus durable. Le passage de la tempête à proximité de notre archipel dégrade également les conditions de vent et de mer.

Les plus fortes pluies générées par Philippe passeront au plus près du département cette nuit et mardi matin.

Les averses orageuses risquent donc de s'intensifier et de devenir plus durables au cours des prochaines heures et jusqu'à demain matin. De forts cumuls sont à prévoir sur de courtes périodes, (50 à 80 mm en quelques heures), mais également sur la durée de l'épisode puisque ces pluies devraient persister demain, mardi. Des cumuls de l'ordre de 100 à 200 mm sur 24h sont envisageables.

Le vent souffle inhabituellement de sud-sud-ouest jusqu'à 40/50 km/h de moyenne sur les zones exposées, essentiellement sur les côtes et le relief ainsi qu'en mer.

Demain, il s'orientera progressivement au sud et faiblit très progressivement. Par ailleurs, des rafales sont possibles sous les plus fortes averses, jusqu'à 80/90 km/h cette nuit et demain matin, la direction inhabituelle restant à prendre à considération.

Vigilance jaune pour vagues-submersion

Le renforcement du vent de sud-ouest puis de sud-sud-ouest va progressivement générer une agitation inhabituelle sur les côtes exposées à l'Ouest et au Sud (Côte-sous-le-vent, sud-est de la Basse-Terre, les Saintes, Marie-Galante, la Riviera et la Désirade). Des déferlements et des submersions localisées sont à prévoir et les mouillages des bateaux seront sollicités cette nuit et demain mardi.

Zones concernées : Côte-sous-le-vent, sud-est de la Basse-Terre, les Saintes, Marie-Galante Ouest, la Riviera et la Désirade.

Un nouveau point sera fait à 19 heures, ce soir.