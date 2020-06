Le temps des réponses de Parcoursup

Depuis le 19 mai et jusque au 17 juillet 2020, les élèves de terminale reçoivent les propositions des établissements auxquels ils ont postulé pour la rentrée prochaine.Mais, contraitement aux précédente années, cette année, la procédure ne sera pas suspendue en juin.

P. Robert •

Bastian

Catherine, maman de Bastian

Catherine, maman de Bastian

Sur Parcoursup , en face de chaque vœu est indiquée la réponse : "oui", " oui si", "en attente de place" ou "non". Habituellement, aucune proposition n’est envoyée pendant la semaine des épreuves écrites du bac. Elles devaient se dérouler du 17 au 24 juin. Mais en raison de la crise sanitaire, les examens sont annulés, il n’y a donc plus de raison que la procédure Parcoursup soit interrompue.Pour ceux qui n’auraient aucune réponse positive, il faudra attendre l’ouverture de la phase complémentaire, le 16 juin 2020 et reformuler 10 nouveaux vœux.Bastian est en terminale au lycée Jardin d’essai aux Abymes. Il nous explique pourquoi il n’adhère toujours pas à Parcoursup.Sa maman, Catherine, revient sur cette année scolaire aussi éprouvante pour les élèves que pour les parents finalement.Et Catherine, a elle aussi son avis sur Parcoursup.Retrouvez toutes les étapes importantes du 19 mai au 17 juillet et les délais de réponse aux propositions d'admission ici Parcoursup