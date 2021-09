Terre-de-Haut sommée de ne pas s'écarter de la trajectoire vers le redressement budgétaire

La CRC a rendu un avis sur la situation financière de de Terre-de-Haut, le 14 septembre. La très petite commune connaît un déficit de 468.000€, au compte administratif 2020. Une somme très importante, qui traduit pourtant une nette amélioration, par rapport au déficit de plus de 5 M€, de 2017.

Erick BAGASSIEN •

La très petite commune de Terre-de-Haut a considérablement réduit son déficit, qui reste malgré tout conséquent, selon la Chambre régionale des comptes (CRC).

Cette juridiction incite l'équipe municipale à appliquer rigoureusement les mesures de redressement, pour enfin atteindre l'équilibre budgétaire, d'ici à 2024.

Budget contraint

Selon la Chambre régionale des comptes, Terre-de-Haut a connu une certaine amélioration de sa situation financière, au cours des deux exercices précédents.

Un mieux qui ne permet toutefois pas à la commune de prendre la trajectoire du retour à l'équilibre budgétaire, dont le terme a été fixé, après plusieurs reports, à 2024.

Le compte administratif de 2020 présente un déficit de près de 470.000 euros.

Ce déficit est composé d'un excédent de fonctionnement de plus de 800.000 euros et d'un solde négatif ; sans compter l'insuffisance de financement d'investissements, de plus d'un million d'euros.

Cette situation est principalement due au dépassement des dépenses des personnels et des charges à caractère général.

En revanche, le résultat du budget annexe, celui de la régie de gestion du bateau Béatrix, est positif de plus de 71 millions d'euros.

Masse salariale (trop) importante ?

Terre-de-Haut doit encore poursuivre ses efforts et appliquer les mesures proposées. Sans oublier les corrections effectuées par la Chambre, au budget de 2021.

A cause essentiellement des embauches, dues aux personnels, la commune s'écarte largement de la trajectoire de redressement prévue.