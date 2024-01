Timoun an Mas-la : jusqu’à 20h00 c’est suffisant, pour le Mouvman Kiltirèl Akiyo

Chaque année, durant la période carnavalesque qui s’étale sur plusieurs semaines, la présence de nombreux jeunes enfants dans les défilés pose question, d’autant que la grande majorité des festivités sont organisées le dimanche, jusqu’à tard dans la nuit. Les enseignants se plaignent d’avoir à gérer des élèves fatigués, le lundi. Par ailleurs, débouler au milieu de dizaines de milliers de personnes (carnavaliers et spectateurs), n’est pas sans risque ; il arrive que l’on déplore des débordements, des comportements dangereux et autres mouvements de foule.

Conscients de cette problématique, plusieurs groupes ont pris des dispositions, afin de limiter la durée de présence des plus jeunes, dans les défilés. C’est notamment le cas du Mouvman Kiltirèl Akiyo.

En ce début de saison carnavalesque 2024, le Mouvman Kiltirèl Akiyo appelle à une prise de conscience collective, en particulier des parents d’enfants de moins de 12 ans, sur les réseaux sociaux. Le groupe prône le retrait des plus petits (y compris des jeunes fouettards) au-delà d’une certaine heure. Ceux qui resteront devront se positionner derrière la banderole, soit devant la marée humaine qui suit ce Mas.

Depuis quelque temps, nous constatons qu’il y a de plus en plus d’enfants dans les déboulés, qui restent jusqu’à tard ! Nous avions déjà évoqué cela en réunion et il est temps de prendre des dispositions pour y mettre un terme ! Pour leur sécurité et leur santé, les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas rester après la première pause (...).