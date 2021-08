Tout ce qu’il y a à savoir sur la nouvelle carte nationale d’identité

La nouvelle carte nationale d’identité est généralisée ce lundi 2 août sur l’ensemble du territoire français. Le ministère de l'Intérieur loue une nouvelle carte "plus sécurisée, plus pratique et au design modernisé".

C’est la fin de la carte verte et bleue en circulation depuis 1995. La carte nationale d’identité (CNI) adopte un nouveau look. De la taille d’une carte de crédit, elle est plus discrète que la précédente. On pourrait d'ailleurs la comparer à la carte du permis de conduire qui se présente également ainsi. Hautement sécurisée, la CNI est dotée d’une puce biométrique qui permet de lutter contre la fraude et l’usurpation d’identité mais le schéma est identique.

Sur la face avant de la carte, figurent la photo du titulaire de la carte, le nom, les prénoms, le sexe, la nationalité, le lieu de naissance et la signature.

Toujours au recto, sur la gauche, la date de naissance et la date d’expiration. Au verso, on retrouve la taille et l’adresse. Une version doublement sécurisée La grande nouveauté, est l’apparition au verso d’un QR code appelé CEV (cachet électronique visible) qui permet d'authentifier la véracité du document par une signature électronique. Ainsi que la mise en place d’une puce biométrique qui a pour vocation de doubler la sécurité des données du détenteur ou de la détentrice de la pièce. Un nouvel ajout qui correspond aux règles de sécurité imposées par le règlement européen, qui permet à tous les Etats membres de l’Union Européenne d’uniformiser le modèle de carte d’identité. La durée de validité de la CNI reste la même, elle est valable pendant 10 ans. Concernant le renouvellement de la carte, il n’y a pas d’urgence. Les anciennes cartes restent valables jusqu’à leur expiration.

Cependant, à compter d’août 2031, cette carte vous permettra seulement de confirmer votre identité sur le territoire français, elle ne vous permettra pas de voyager dans les autres pays membres de l’Union Européenne.

