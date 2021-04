Trafic entre le Vaucluse et la Guadeloupe : saisie de drogue, d'armes... et de deux pythons, à Avignon

Un vaste réseau de trafic de drogue a été démantelé. Les personnes impliquées sévissaient entre la Guadeloupe et le Vaucluse. Sept individus ont été interpellés. En plus de stupéfiants, des armes ont été retrouvées, ainsi que des... serpents.

Franck Aristide, avec Nadine Fadel •

C'est une belle prise qu'ont effectué les gendarmes d’Avignon, cette semaine.

Ils ont démantelé un trafic de stupéfiant, entre la Guadeloupe et le Sud de la France.

Sept individus ont été interpellé. Des stupéfiants, des armes et même des serpents ont été saisis.

Deux ans d'enquête

Les interpellations et saisies de cette semaine sont l'aboutissement d’une enquête de plus de deux ans, qui a pour origine des soupçons de la brigade de recherche d’Avignon (Sud-Est de la France hexagonale).

Les gendarmes pensent alors qu’un petit groupe d’individus se livrent a un trafic de stupéfiant, avec la Guadeloupe et font venir la drogue, de notre archipel, pour la revendre dans le Sud du Vaucluse.

Mais avec les confinements de 2020, leur activité se calme et ne repart véritablement qu’en début d’année, au premier trimestre 2021.

Ecoute téléphonique, géolocalisation, surveillance... le travail mené par les forces de l’ordre fini par payer.

Les militaires mettent la main sur 8 kilos d’herbe, 3 kilos de résine de cannabis, un peu d’héroïne, de cocaïne et d’ecstasy, ainsi que sur 24.000 euros.

Des malfaiteurs lourdement armés

Mais la trouvaille ne s’arrête pas là !

37 armes et munitions sont également découvertes, dans les locaux utilisés par les trafiquants présumés.

Les gendarmes ont saisi de la drogue, des armes et de l'argent - 16/04/2021 • ©Gendarmerie Paca

Autre saisie, insolite : deux serpents ont été découvert, sur place, lors des perquisitions. Il s'agit de pythons, dont un est d’une espèce protégée : un python de Birmanie précisément ; c'est l’un des plus gros serpents au monde, pouvant atteindre jusqu'à 8 mètres de long.

Au cours de l'opération judiciaire, deux reptiles ont été saisis, dont un python de Birmanie. • ©Gendarmerie Paca

Au total, sept suspects ont été interpellés. Ils sont désormais entre les mains de la justice.