Transformer les lieux les plus symboliques du conflit en Guadeloupe en lieux de prière

Son annonce, il l'a faite sur les réseaux sociaux et chacun s'est empressé de la transmettre. Ce dimanche, Fabrice Calabre compte bien agir pour la Guadeloupe. Mais au lieu des barrages qui segmentaient le réseau routier, il souhaite faire de ces mêmes lieux des escales de prière

Nombreux sont ceux qui ont vu et transféré cette vidéo; Fabrice Calabre y lance un appel pour que tous les ronds-points et les carrefours qui ont été des barrages majeurs en Guadeloupe durant la crise, deviennent, l'espace d'un dimanche, des lieux de prière.

Annonce de Fabrice Calabre • ©Fabrice Calabre

Pour Fabrice Calabre, il est important que tous les Guadeloupéens, quelque soit leur milieu social, se sentent pleinement "les co-habitants de Guadeloupe". Et c'est le coeur même de son action qui vise à unir tous les Guadeloupéens pour

prier le Dieu des cieux qui est capable de nous sortir de cette impasse.

De fait, il s'agira d'une action citoyenne et laïque qui se déroulera sur les ronds-points et les carrefours de Perrin, Marieul, Mare-Gallard, Perrin, La Boucan, Montebello, La Kassaverie, pratiquement tous ceux qui étaient des lieux hermétiques au plus fort de la crise sociale.

Lancé lundi dernier, l'appel a été entendu par toute la Guadeloupe et plusieurs groupes et associations mais aussi des confessions religieuses comme l'Eglise Evangélique de Guadeloupe, comptent y prendre une part active.

Le mot d'ordre est clair :

*NOU PA ESPEKTATÈ, NOU AKTÈ, FO PA NOU RÉTÉ A TÈ !!*

Connu sur la place, Fabrice Calabre compte mettre sa notoriété au service de cette cause non-violente. Il invite tous les participants à se vêtir de blanc. Il a d'ailleurs mis en oeuvre une organisation stricte pour assurer la sécurité des personnes sans pour autant perturber la circulation routière.