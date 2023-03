Tribunal administratif : 16 demandes de réintégration au CHU en suspens

La première chambre du Tribunal administratif de la Guadeloupe, à Basse-Terre, s’est penchée sur les demandes de seize professionnels du secteur de la santé, qui entendent notamment être réintégrés dans leurs fonctions, au sein du Centre hospitalier universitaire (CHU). L’audience publique, prévue à 11h30, s’est finalement tenue dans l’après-midi de ce mardi 21 mars 2023.

Les requérants réclament aussi la condamnation du CHU à payer la somme de 50.000 € à titre de provision sur la réparation des préjudices causés, par les décisions de suspension, puis de non-réintégration. Ils veulent aussi que soit nommé un expert chargé de procéder à l’évaluation de ces préjudices.

Le rapporteur public a demandé, pour sa part, le rejet de toutes ces demandes.

Son argumentaire a d’ailleurs surpris les requérants qui espéraient obtenir la même décision que celle qui a bénéficié à l’une de leurs collègues suspendus.

Nous soutenions que les agents qui, aujourd’hui, se sont présentés devant le tribunal administratif étaient exactement dans la même situation que Mme Brivert, c’est-à-dire qu’on leur avait notifié des décisions, qui sont des décisions rétroactives. Et ils avaient été saisi le tribunal d’une part pour faire annuler cette décision et, d’autre part, pour obtenir une indemnisation, au moins provisionnelle, du préjudice qui leur était causé. Et, contrairement à ce que nous avions l’habitude d’entendre, le rapporteur public a considéré qu’une information globale suffisait, pour que tout le monde soit informé de ses droits et, particulièrement de la nécessité du vaccin (...).