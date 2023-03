Trois cas de scarlatine décelés dans des écoles publiques de Baie-Mahault

C'est par voie de communiqué que l'information a été confirmée par le maire de Baie-Mahault, jeudi 23 mars 2023. Trois cas de scarlatine ont été signalés en début de semaine dans les écoles primaires publiques de Calvaire et La Jaille de la ville.

Les réseaux sociaux se sont emparés de l’information très rapidement. Trois enfants ont été signalés comme touchés par la scarlatine dans deux écoles primaires de Baie-Mahault en début de semaine.

Selon la municipalité, un dispositif de coordination entre les services municipaux, l’Agence régionale de santé et le Rectorat de Guadeloupe a immédiatement été mis en place.

Un courrier du médecin conseil du Rectorat a été adressé aux parents d’élèves des établissements concernés pour indiquer la marche à suivre en cas d’apparition de symptômes (forte fièvre, éruption cutanée, maux de gorge…) : consultation du médecin traitant et maintien de l’enfant à domicile.



Enfin, indique le communiqué, les protocoles sanitaires sont mis en place dans ces écoles, en termes de nettoyage et désinfection, pour protéger l’ensemble de la communauté scolaire.

Il n'y a pas lieu de paniquer explique le monde médical

L'annonce ne provoque pas d’affolement dans le monde médical…C’est un fait rare mais qui existe.

Cette maladie, très peu connue du grand public et dont on parle peu depuis des dizaines d’années grâce aux antibiotiques, ne se transmet que par contact et touche majoritairement les enfants…forte fièvre, éruption cutanée et maux de gorge.

Le docteur José Périanin, pédiatre, ne s’inquiète pas de cette situation. Bien soignés, les enfants vont mieux en 48 heures.

Qu'est-ce que la scarlatine ?

Selon le site Ameli, la scarlatine est une maladie infectieuse due à une bactérie : le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Elle se manifeste par une forte fièvre, une angine et une éruption cutanée. Elle touche surtout les enfants de 5 à 10 ans.

Les plus jeunes enfants sont souvent immunisés contre la scarlatine. Ils sont protégés par les anticorps de leur mère transmis pendant la grossesse, via le placenta. Ainsi, la scarlatine est rare chez les enfants de moins de 2 ans.



La contamination d’une personne à l’autre se fait :

par voie aérienne (toux, éternuements, postillons projetés en parlant) ;

; en portant ses mains souillées par les sécrétions d’une personne malade, dans sa bouche ou son nez ;

; lors des baisers ;

; ou, plus rarement, de façon indirecte, en touchant des objets récemment souillés par des sécrétions.

La période d’ incubation de la scarlatine est de 1 à 4 jours, parfois plus. Puis les symptômes de la maladie apparaissent.

Une angine avec de la fièvre

La scarlatine se manifeste subitement par une fièvre élevée (supérieure à 38,5 °C) avec des frissons et une angine, entraînant des difficultés à avaler (ou dysphagie). La gorge est rouge et enflammée, les amygdales sont tuméfiées et les ganglions du cou sont gonflés.

Parfois, d’autres symptômes apparaissent :

maux de tête ;

; nausées et/ou vomissements ;

; mal de ventre.

Une éruption sur la peau

Un à deux jours après le début de l'angine, une éruption cutanée apparaît. La peau présente une coloration rouge diffuse sous forme de vastes nappes rouge vif uniformes sans intervalles de peau saine. Elle est parsemée de points rouges plus intenses, qui la rendent rugueuse ou granuleuse au toucher.

Cette éruption débute sous les aisselles, aux plis du coude et de l’aine (zones dénommées "plis de flexion") et peut ensuite toucher d’autres parties du corps :

haut du thorax ;

; bas de l'abdomen (rougeur dite "en caleçon") ;

; visage (sauf le pourtour de la bouche) ;

; extrémités (sauf les paumes des mains et les plantes des pieds).

Scarlatine : un aspect caractéristique de la langue

Au cours de la scarlatine, la langue prend un aspect caractéristique :