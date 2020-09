Trois élections municipales contestées au Tribunal Administratif

Saison calme au tribunal administratif pour ces dernières élections municipales. Seules trois communes, La Désirade, Anse-Bertrand, Baillif ont vu leurs scrutins contestés devant la juridiction administrative

R. Ponnet •

Ronan Ponnet Guadeloupe La 1ère

Ce sont bien sûr les battus du second tour qui sont venus devant les juges, avec des dossiers plus ou moins correctement remplis….De l’affichage sauvage aux travaux de voierie, les battus ont vu le mal partout. Seule victoire dument enregistrée : l’annulation de procurations à La Désirade. Une annulation qui ne modifie pas le résultat final.Les trois dossiers manquaient de preuves et d’arguments juridiques précis.Le jugement final de ces trois affaires sera rendu dans deux semaines.