Trois personnes impliquées dans une noyade sur la plage de Cluny à Sainte-Rose

Trois personnes sont impliquées dans une noyade à Sainte-Rose. Un adolescent de 16 ans a été transporté en urgence absolue au CHU de la Guadeloupe.

Laurence Theatin •

La plage de Cluny, à Sainte-Rose est réputée pour sa dangerosité. Cet après-midi, vers 14 heures, 3 personnes se sont trouvées en difficulté en mer. C'est un pompier en civil qui les a sortis de l'eau.



Il s'agit d'un adolescent de 16 ans, victime d'un début de noyade. Il présentait des difficultés respiratoires quan les secours sont arrivés.

Sa mère, âgée de 53 ans, a tenté de lui porter secours et s'est elle même trouvée en difficulté.

Un homme de 35 ans a lui aussi été en difficulté, tentant de porter également secours à la mère et à son fils.



L'adolescent a été transporté en urgence absolue au CHU de la Guadeloupe, ainsi que sa mère et l'homme de 35 ans, tous deux choqués mais conscient, en urgence relative.