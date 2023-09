Un album jeunesse qui explique le cycle menstruel des femmes, en français et en créole

Afin d’expliquer les menstruations aux enfants, Alexandra Gadjard-Laquitaine propose son double album jeunesse "Erika et la fabrique de pulls rouges" (version française) et "Tika é ti fabrik a pilovè wouj la" (version créole). La lecture de cet ouvrage est l'occasion, en famille ou entre amis, avec des filles comme des garçons, d’un échange poétique qui sort un sujet tabou des clichés.

Olivier Lancien, avec Nadine Fadel •

Pas question, pour Alexandra Gadjard-Laquitaine, de faire du cycle menstruel des femmes un sujet tabou ! L’autrice, consciente qu’aucun thème n’échappe aux plus jeunes, de nos jours, se veut garante d’une façon d’aborder cette question de manière ludique et pédagogique. Elle estime qu'"il est possible de tout dire et de parler de tout à un enfant", seule compte la manière de le faire. Justement, son approche est poétique, douce, simple, juste et rassurante, à l’image de sa façon de voir le monde.

D’où son idée de donner le jour à un ouvrage pour enfants.

Un album ludique sur les menstruations

"Érika et la fabrique de pulls rouges" (Roots Editions – avril 2022) est ainsi né.

Cet album est décliné en créole guadeloupéen, sous le nom "Tika é ti fabrik a pilovè wouj la".

Alexandra Gadjard-Laquitaine propose au jeune public un double album (en versions française et créole) expliquant le cycle menstruel des femmes. • ©Roots Editions

La sortie remonte à 2022 et sa gestation a été longue :

C’est tout un cheminement, tout un fil rouge, avant d’arriver à la publication. Alexandra Gadjard-Laquitaine, autrice jeunesse

Ce premier livre est rempli d’amour.

Il relate un échange complice entre une mère et sa fille de 6 ans, lorsque cette dernière a remarqué une tache rouge sur la jupe jaune de sa maman. Dès lors, sans détour, il a fallu expliquer ce phénomène physiologique, qui va de pair avec l’extraordinaire pouvoir de la matrice.

Le livre reçoit un bel accueil du public :

(...) En général, une fois que je l’explique, tel que je le fais dans le livre et tel que je le présente aux gens, ça pose question à la personne de pourquoi elle est gênée (...). Alexandra Gadjard-Laquitaine, autrice jeunesse

Alexandra Gadjard-Laquitaine souhaite que son double album jeunesse soit lu par et/ou pour des filles comme des garçons, en tous lieux, à tous moments. Elle considère en effet que la thématique des menstruations doit sortir de l’anonymat et des clichés.

Deux langues, deux approches

Les illustrations sont signées Charlise Saint-Fleur, pour la version française et Manuela Gauthierot, pour la version créole. Chacune a imprimé son univers : l’une a opté pour un trait rond et intimiste, sur le ton de la confidence ; la seconde a privilégié des formes plus tranchées et anguleuses.

La déclinaison en créole, d’ailleurs, n’est pas une traduction.

Écrire et aborder ce sujet dans sa langue maternelle étaient une évidence, pour Alexandra Gadjard-Laquitaine :

(...) Je ne pouvais pas ne pas le faire ! La thématique évoque un phénomène qui concerne les entrailles, or le créole est ancré au plus profond d’elle-même [traduction du créole] (...) Alexandra Gadjard-Laquitaine, autrice jeunesse

Au final, suivant deux approches, Alexandra Gadjard-Laquitaine a réussi à surpasser les craintes de certains, quant au fait d’aborder ce type de sujet, à l’heure où l’éducation à la sexualité en milieu scolaire déclenche la polémique, jusqu’en Guadeloupe.

"Érika et la fabrique de pulls rouges" et/ou « Tika é ti fabrik a pilovè wouj la » sont à retrouver en librairies et sur le site de Roots Editions.