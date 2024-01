Un commandement de gendarmerie de plein exercice à Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Partager :

Un pas de plus dans le divorce entre les îles du Nord et la Guadeloupe : après être devenues des collectivités en 2007, les anciennes communes de la Guadeloupe bénéficient désormais d’un commandement de gendarmerie ; ce corps militaire ne dépend plus l’Ile Papillon. Les autorités locales appellent la prochaine étape de leurs vœux : l’instauration d’une préfecture de plein exercice.

La compagnie de gendarmerie de Saint-Martin et Saint-Barthélemy s’est émancipée de sa tutelle guadeloupéenne. Un commandement de plein exercice a été officiellement créé, lors d’une cérémonie militaire de prise d'armes qui s’est tenue à la pointe Babit, sur la "Friendly Island", dans la matinée du samedi 13 janvier 2024.

Le tout nouveau commandement de gendarmerie de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a été placé sous le commandement du Colonel Maxime Wintzer. L’évènement a été célébré en présence du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, Vincent Berton et du commandant de la gendarmerie d'Outre-mer, le général Lionel Lavergne, notamment. Cette cérémonie marque un tournant dans l'histoire des deux îles (...). Cette création constitue la première avancée significative vers une préfecture de plein exercice. Vincent Berton, préfet de St-Barthélemy et St-Martin Discours du préfet Vincent Berton, lors de la cérémonie militaire de prise d'armes, à Saint-Martin - 13/01/2024. • ©Préfecture de St-Barthélemy et St-Martin Lors de ses vœux pour l’année 2024, adressés aux populations des îles du Nord, Vincent Berton évoquait déjà cette avancée très attendue. Cette année s'ouvre sur un horizon d'espoir et de développement, portant en lui la promesse de jours meilleurs pour nos magnifiques îles. En 2023, le gouvernement, lors du comité interministériel des Outre-Mer a pris des décisions importantes pour nos deux îles, en décidant notamment de la création d’une préfecture de plein exercice (...). Vincent Berton, préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin Si la préfecture de plein exercice voyait effectivement le jour, les collectivités du Nord, qui ont été des communes de la Guadeloupe jusqu’au 15 juillet 2007, bénéficieraient de services autonomes. C'est donc la réforme territoriale, commencée lors des élections territoriales de 2007, qui se poursuit très progressivement. Le commandement de gendarmerie de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin repose sur les moyens de l’ancienne compagnie, pour le moment, soit 200 militaires. Une brigade mobile est annoncée, courant 2024, à Sandy Ground. Les services de la police judiciaire et du renseignement seront aussi étoffés. Même si des liens subsistent avec les services de la Guadeloupe, l’entité locale devient décisionnaire. Le Colonel Maxime Wintzer n’aura de comptes à rendre qu’au général Lionel Lavergne, qui chapeaute l’ensemble des Outre-mer.

Partager :