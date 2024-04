Un jeune conducteur en excès de vitesse (+ 78 km/h), alcoolisé et sous stupéfiants

Il aura à répondre de ses actes devant la justice prochainement. Un jeune conducteur a dépassé la limitation de vitesse de 78 km/h, durant le week-end dernier, en Guadeloupe. Pour couronner le tout, il était alcoolisé et sous l’emprise de stupéfiants. Et ce garçon n’est que l’un des très nombreux contrevenants contrôlés par la gendarmerie.

Un jeune conducteur, titulaire d’un permis probatoire, s’est rendu coupable d’une série d’infractions graves, le week-end dernier ; la gendarmerie parle de "triste cumul". C’est une brigade motorisée qui l’a pris dans ses filets lors d’un contrôle routier, aux Abymes.

Le garçon roulait à 158 km/h sur une route limitée à 80 km/h.

Il a été testé positif à l’alcool (0,47 mg/l) et aux stupéfiants.

Les militaires ont également trouvé sur lui 34,1 grammes de cannabis.

Il n’en fallait pas davantage pour que ce chauffeur fasse l’objet d’une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire. "Il sera convoqué ultérieurement devant la justice pour répondre de ses actes", indique la gendarmerie de la Guadeloupe, qui sort le "carton rouge".

108 autres infractions majeures

Par ailleurs, à l'occasion des habituelles opérations de contrôle de fin de semaine, les motards de la gendarmerie, ont relevé 108 autres infractions majeures dans l’archipel. La liste témoigne d’une réalité : il y a encore beaucoup à faire pour lutter contre l’insécurité routière.

Parmi les faits à déplorer, il y a eu 14 alcoolémies au volant (8 ont occasionnées une rétention du permis de conduire), 6 conduites sous stupéfiants (ayant toutes entraîné une rétention de permis), 13 excès de vitesse (6 ont entraîné une rétention immédiate du permis), 3 conduites sans permis, 12 usages de téléphone au volant, 2 détentions de stupéfiants (3,72g et 6,35g) et 1 refus d’obtempérer. Les cas de défauts de ceinture, de défauts d’assurance, de non-port du casque et de non-respect de la réglementation des vitres teintées étaient aussi légion.

Chaque semaine, le scénario est à peu près le même et, comme le précise la gendarmerie, "à ce bilan s’ajoute l’activité de toutes les autres unités de gendarmerie, en tout temps et en tout lieu du département".