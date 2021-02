Un partenariat avec Fabienne Youyoutte pour le retour à l'emploi des femmes

Afin de remobiliser les femmes les plus éloignées du marché du travail, le Pôle emploi Guadeloupe Îles du nord a mis en place un dispositif intitulé "on dot balan pou fanm gwadloup", dont la marraine est Fabienne Youyoutte.

Francois-Joseph Ousselin •

Le Pôle emploi Guadeloupe Îles du nord veut mettre en avant l’excellence des femmes guadeloupéennes. Et cela en signant un partenariat régional "on dot balan pou fanm gwadloup" avec Fabienne Youyoutte, artisan pâtissier, glacier, confiseur et chocolatier.

Le but de la démarche : booster le retour à l’emploi pour l’ensemble des femmes quel que soit le poste recherché. "L'objectif est soit la réinsertion soit l'entrée en formation pour ces femmes. L'idée est de leur donner envie d'entrer dans la vie active", dit-on du côté de Pôle emploi.

A la tête de deux structures, Fabienne Youyoutte incarne un modèle de réussite féminin avec sa société Désirs du Palais.

"Je ne suis partie de rien et aujourd’hui je me retrouve avec deux structures et une dizaine de salariés. Tout le monde en est capable." Fabienne Youyoutte

Pour elle, il suffit juste d’une chose : "se donner les moyens". Après plusieurs années de travail acharné, Fabienne Youyoutte a été élue en juin 2019 "Artisan de l’année" du Prix national Stars & Métiers.