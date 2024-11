Un suspect interpellé dans le cadre de l'incendie du restaurant Kabana Beach à Port-Louis

24 heures après l'incendie qui a détruit partiellement le restaurant Kabana Beach, le 5 novembre 2024, un individu a été interpellé hier. Le maire de la commune de Port-Louis, Jean-Marie Hubert a également réagi, par communiqué, s'estimant victime d'"allégations calomnieuses".

Yasmina Yacou •

Dès l'incendie, le 5 novembre dernier, le propriétaire du restaurant Kabana Beach, Nicolas Sémar, avait indiqué qu'un individu avait été vu sur les lieux, mettant le feu. Il s'étonnait d'ailleurs que cet homme ne soit pas encore interpellé.

C'est désormais chose faite. Hier (mercredi 6 novembre), une arrestation a eu lieu et l'homme a été placé en garde à vue.

Son audition devrait permettre d'en savoir plus sur ses motivations.

Un suspect qui est également évoqué par le maire de la commune, Jean-Marie Hubert. Dans un communiqué, il commence par s'exprimer sur "l'emballement sur les réseaux sociaux et sur les médias qui relaient une fois de plus, des allégations calomnieuses et des propos diffamatoires", se réservant le droit d'entamer des procédures en diffamation. Il estime que son équipe et lui ont été "visés par ces allégations".

Il évoque ensuite le suspect, écrivant que ce dernier n'en serait pas à son coup d'essai.

L'individu (par ailleurs ex-salarié du Kabana) désigné par les victimes comme étant l'incendiaire, a commis une tentative d'incendie le 03 septembre 2024 à l'encontre de véhicules de services et du personnel communal. Cet événement intervenant suite à de nombreux autres incidents, plainte a été déposée auprès la procureure le 09 septembre 2024. Extrait du communiqué de Jean-Marie Hubert, maire de Port-Louis

Jean-Marie Hubert insiste, dans son communiqué, sur la "réalité des faits", sur la "vérité". En ce sens, il annonce avoir "interpellé la procureure afin que toute la lumière soit faite sur cet incendie, c'est-à-dire, sur les conditions qui ont permis une intrusion dans cet établissement protégé par de nombreuses caméras et sur les raisons d'un tel acte".

Mardi soir, les pompiers sont intervenus pour un incendie au restaurant "Kabana Beach". Selon les services de secours, le feu aurait pris dans la cuisine avant de se propager vers une partie menant à la salle de restauration.

Les sapeurs-pompiers ont rapidement réussi à maîtriser l’incendie, et heureusement. Le sinistre n'a fait aucune victime.