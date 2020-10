Un titre inédit de Patrick Saint-Elo dévoilé 10 ans après son décès

C'est à la veille de son anniversaire que ce nouveau morceau de Patrick Saint-Eloi a été publié sur les réseaux sociaux. L'artiste disparu, en septembre 2010, aurait eu 62 ans, ce 20 octobre 2020.

Une voix inimitable

"Il y a 10 ans Patrick nous quittait … 10 ans après , sa musique , son talent , sa voix légendaire sont plus que jamais parmi nous . Le 20 octobre 2020 , Patrick aurait eu 62 ans . A cette occasion, un titre inédit posthume de Patrick est dévoilé et nous rappelle que la musique et les paroles de Patrick restent toujours d’actualité. Ça c’est le zouk ! "

Un cadeau d'anniversaire à ses fans

Ce sont ses amis, ses compagnons de route de Kassav' qui ont dévoilé un nouveau titre de Patrick Saint-Eloi, à la veille de ce qui aurait été son 62e anniversaire. La chanson "Nou pa dako".C'est une bonne surprise, pour tous les fans du chanteur, décédé il y a 10 ans. Des paroles inédites, une mélodie que l'on découvre et cette voix que l'on ne peut oublie... "Nou pa dako", chanson posthume de PSE rappelle le talent de l'artiste.Et c'est sur les réseaux sociaux que plusieurs de ses anciens camarades de Kassav' ont choisi de faire écouter ce titre, avec ces quelques mots :Patrick Saint-Eloi est l'auteur et le compositeur de ce morceau. Son fidèle ami et musicien Frédérik Caracas en a fait les arrangements.Très rapidement, la nouvelle de ce titre s'est propagée. Et pour beaucoup de fans, ses paroles sont plus que jamais d'actualité.La date de sortie de ce nouveau single n'est pas un hasard. Ce 20 octobre 2020, PSE aurait fêté ses 62 ans. La maladie en a décidé autrement. Le 18 septembre 2010, la Guadeloupe apprenait la nouvelle de sa disparition. Une onde de choc pour tout l'archipel, mais plus encore, pour tous les fans du chanteur à travers le monde.