Une amoureuse des animaux lance une pétition après l'abattage par balle d'un chien

Il s’appelait Osaka, c’était un chien errant, cher au cœur de Klarisse Arrendel. Il a été tué par balle dans la soirée du 31 mars. Un évènement que la jeune fille de 19 ans a beaucoup de mal à comprendre. Et Klarisse a décidé de lancer une pétition en ligne pour dénoncer cet acte barbare mais surtout pour en appeler au pouvoir public mais aussi aux citoyens pour faire en sorte que les choses changent.

Osaka a été tué par balle. Cela s'est passé devant la maison de mes parents. Klarisse Arrendel

Osaka, chien abattu par balle à Petit-Bourg • ©K.

C'est un évènement qui s’est déroulé le 31 mars dernier à Petit-Bourg que l’étudiante de 19 ans a encore beaucoup de mal à digérer.

On ne s'y attend pas... C'est assez choquant. Les gendarmes sont venus sur place. Ils mènent une enquête. Osaka était un chien errant qui venait nous voir. Il demandait des caresses. Il demandait que l'on lui donne à manger, à ce qu'on s'occupe de lui. Klarisse

La jeune femme se demande encore pourquoi les animaux ne sont pas davantage protégés dans l'archipel. Et cet acte qu’elle qualifie d’horrible et d’une grande violence qui l’a poussé à lancer une pétition en ligne. Un combat pour la défense de la cause animale qu’elle voudrait désormais incarner.

L'idée serait de faire réagir au niveau des pouvoirs publics. Et ensuite, sensibiliser les personnes, les habitants, les enfants, les parents. Parce que je pense que c'est aussi surtout une histoire d'éducation. Et enfin, rendre justice à Osaka tout en faisant bouger les choses. Klarisse

De l’objectif de départ de 5 signatures, la pétition en compte plus de 449, et ce n’est pas fini.

De quoi donner l’espoir à Klarisse de véritablement faire partager ses idées et de faire évoluer le regard de la société sur cette question de la maltraitance animale, tout en incitant les autorités à prendre des mesures concrètes.

Pétition en ligne