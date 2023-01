Une barrière de moins dans la revendication du libre accès à la mer controversé dans certaines communes

Un nouvel épisode du bras de fer entre des propriétaires de Fond Thézan à Sainte Anne et les riverains soutenus par le Comité de Défense Mobile. Malgré un arrêté pris par la mairie pour réglementer le passage, les manifestants étaient sur place ce samedi matin pour rétablir sans limite ce libre accès.

Une barrière au sol et des manifestants foulant un sol jadis libre et depuis quelques temps fermé puis réglementé, l'image parle d'elle-même quant au résultat de l'action menée ce matin à Fond Thézan Sainte Anne.

A la tête des riverains mobilisés, Hubert Quiaba, le président du Comité de Défense Mobile qui a choisi de soutenir les riverains dans leur combat pour que leur droit à un accès à la mer sur ce terrain soit rétabli.

La controverse les avait conduit à susciter une réaction de la municipalité. Cette dernière avait préféré restaurer ce doit de passage mais en restreignant l'amplitude de cette libérant à un créneau horaire de 8h à 18h. Trop peu pour les riverains, Trop peu aussi pour le Comité de Défense Mobile qui compte faire de Fond Thézan un exemple de toutes les actions qu'il a prévu de mener dans toute la Guadeloupe pour tous les cas similaires qui se posent déjà.

Plus généralement, à travers cette première action du genre, ce sont les maires et la Préfecture qui sont interpellés et inviter à réagir.

Un apaisement qui nécessite en premier lieu qu'une relecture des lois et des réglementations en la matière soit faite sans tarder pour éviter que les citoyens en arrivent à ce type de confrontations. Une lecture de la loi qui se doit d'être sans complaisance pour les uns ou pour les autres. Dura lex, sed lex.