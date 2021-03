Une collecte de cadeaux pour les enfants atteints de cancer

Les étudiants du Département gestion des entreprises et des administrations de l'Université des Antilles ont récolté tout le long du mois de mars des cadeaux qui sont destinés aux enfants malades de cancers, hospitalisés au CHUG.

Christelle Martial et Priscilla Romain •

L'opération est née de l'union des forces du CHUG et du département des GEA de l'Université des Antilles. Les deux entités mûrissaient un projet caritatif autour du cancer pédiatrique et les deux porteurs de projet ont eu la chance de se rencontrer au bon moment, comme le détaille Johanna Pierre-Justin, chef du département GEA.

Johanna Pierre-Justin

Dans la version initiale de son projet, le cadre de santé du service en question voulait mettre en place un atelier de lecture et arts plastiques à partager entre les enfants et les parents. Qu'à cela ne tienne, les étudiants du département GEA lancent une grande collecte de cadeaux dans tout l'archipel, mais visent principalement les livres de contes, les cahiers de coloriage, la peinture, les crayons de couleur et tous les autres objets de création. Leur initiative est relayée par des enseignes partenaires dont certaines abritent les points de collecte.

L'action caritative s'est déroulée sur tout le mois de mars, et à ce jour, près de 250 dons ont été relevés par les bénévoles. Le dernier rendez-vous du mois, c'est ce samedi 27 mars entre 10 heures et 15 heures dans la galerie du centre commercial Destreland.

D'autre part, une cagnotte leetchi permet de récupérer des dons financiers.