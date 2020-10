Une dictée pour sensibiliser les écoliers à la lutte contre les leucodystrophies

Dans le cadre de la semaine nationale d’ELA, l’Association Européenne contre les Leucodystrophies, les établissements scolaires étaient appelés à organiser un événement pour sensibiliser les jeunes à ses maladies. En Guadeloupe, Boris Carene s'est prêté au jeu de la dictée

D. Marius et Ch. Danquin avec FJO.

©Ch. Danquin

Boris Carène

©Ch. Danquin

A propos des leucodystrophies :



Les leucodystrophies détruisent le système nerveux central (cerveau et moelle épinière) d’enfants et d’adultes. Elles affectent la myéline, substance blanche qui enveloppe les nerfs à la manière d’une gaine électrique.

Dans les leucodystrophies, la myéline n’assure plus la bonne conduction des messages nerveux. Elle ne se forme pas ou se détériore. Chaque cas est singulier mais les conséquences sont toujours particulièrement graves.



La Dictée d’ELA en résumé

Quoi ? Une dictée pour sensibiliser au combat contre les leucodystrophies.

Où ? Ici, sur dictee.orthodidacte.com.

Quand ? À partir du 12 octobre 2020. Elle restera en ligne toute l’année.

Qui ? Pour tous les élèves et aussi pour tous les internautes !

Comment ? Faites la dictée en ligne : tapez le texte au clavier et obtenez instantanément votre corrigé personnalisé.

C'est d'abord une semaine qui permet aux élèves de s'intéresser de très près à ce que d'autres enfants, atteints de ces maladies regoupées sous le noms de leucodystriphies, vivent au quotidien. Ils peuvent en effet prêter symboliquement leurs jambes à leurs camarades malades qui ne peuvent plus se servir des leurs.Mais de manière commune et plus généralement, des élèves de toutes les académies sont invités à prendre part à une dictée, la dictée ELA Elle entre dans le cadre de ce que l'on appelle aussi la semaine « Mets tes baskets » qui se déroule du 12 au 18 octobre 2020. Habituellement, le texte est lu par un enseignant ou par une personnalité invitée par l’établissement. Et cette année c'est Boris Carene qui a été invité par l'école Léon Feix de Pointe-à-Pître pour prononcer le texte devant des élèves particulièrement attentifs.Cette dictée n’est pas tant un concours d’orthographe qu’un moment d’échanges sur la solidarité, le respect, le handicap. Pour cette 17e édition, c'est Karine Tuil, Prix interallié et Prix Goncourt, qui a prêté sa plume.