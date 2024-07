Une enquête pour prendre le pouls des salariés, dans l’Hexagone et en Outre-mer

Une enquête consacrée aux conditions de travail et aux risques psychosociaux est actuellement menée par l’INSEE et la DARES. En Outre-mer, les actifs au sein des 1000 ménages sélectionnés seront interrogés. Doivent-ils soulever des charges lourdes ? Parviennent-ils à accorder travail et famille ? S’y voient-ils jusqu’à l’âge de la retraite ? Estiment-ils être lésés, en termes d’emploi du temps ? Comme tous les 4 ans, il s’agit de mesurer le niveau de santé au travail de chacun et de dresser un bilan national.

Quelles sont les conditions de travail des salariés, en France hexagonale et dans les départements et régions d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte) ?

Quels sont les risques psychosociaux que subissent ces travailleurs ?

Pour répondre à ces questions, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) viennent de lancer leur nouvelle enquête conditions de travail et risques psychosociaux (CT-RPS) auprès des ménages. Réalisée tous les 4 ans, celle-ci vise à en savoir un peu plus sur la situation des personnes en activité, au sein de leur emploi.

Mille ménages, tirés au sort aléatoirement, sont concernés par cette enquête dans nos territoires. À l’échelle nationale, 45.000 foyers sont aussi ciblés. Les personnes en emploi qui les composent seront interrogées sur leur activité professionnelle, l’organisation du travail au sein de leur entreprise ou établissement, leurs contraintes physiques ou psychosociales, leurs parcours professionnels, leur formation et sur leur santé physique et mentale.

Par le biais de cette démarche, il s’agit de mieux connaître les conditions de travail et les risques encourus ou subis, de l’ensemble des actifs en France et d’en observer l’évolution. Par secteur d’activité, par profession, par âge et par genre, les enquêteurs s’attelleront à en savoir un peu plus, par exemple sur les éventuelles situations de discriminations ou de harcèlement, sur la pénibilité ou encore sur l’état de la santé

En 2019, cette enquête elle avait révélé que 37% des salariés ne se sentaient pas capables de faire le même travail jusqu’à leur retraite, dont 17% des secrétaires et 66% des caissiers ou employés de services.

En 2016, 17% des cadres et 7% des employés administratifs déclaraient être confrontés aux reproches de leur entourage, en raison de leur manque de disponibilité lié aux horaires de travail.