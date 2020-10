Une étude et des discussions pour favoriser le retour au pays des jeunes diplômés de la Guadeloupe

Ils veulent rentrer mais les jeunes diplômés n’ont pas accès aux offres de postes à responsabilité ici, selon une enquête de l’association Alévini. Une association qui continue d'oeuvrer pour permettre aux jeunes guadeloupéens de revenir travailler au pays



Princillia Sylvestre, la secrétaire du conseil d’administration d’Alévini Guadeloupe.

"Alévini" poursuit sont combat pour impulser un mouvement en faveur du retour en Guadeloupe des jeunes diplômésCette association de jeunes qui a été créée en début 2019, a mené une enquête prospective sur les perspectives et les limites au retour au pays des jeunes guadeloupéens.L’association s’est demandé pourquoi ils partaient et surtout pourquoi ils ne revenaient pas, veulent-ils revenir d’ailleurs ?Au final, des constats et des actions qui ont donné lieu à deux discussions par web et permis aux uns et aux autres d'exprimer leur réalité sur la questionhttps://www.facebook.com/109512367262200/videos/775497602996734/VOIR AUSSI : Partir, revenir et travailler en Guadeloupe