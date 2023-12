Une exposition d'art béninois dans une ancienne habitation fait polémique en Martinique

Le préfet de Martinique a interdit jeudi les rassemblements sur le territoire de la commune du François, où le président béninois Patrice Talon devait inaugurer une exposition d'art contemporain dans une ancienne habitation. Serge Letchimy, président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a refusé d'y assister.

Guadeloupe La 1ère avec AFP •

"Des appels véhéments au rassemblement et à la contestation radicale ont été lancés sur les réseaux sociaux, alors qu'aucune manifestation n'a été déclarée", a indiqué la préfecture dans un communiqué, "ajoutant que certains auraient pour intention de perturber le déplacement du président de la République" du Bénin.



En conséquence, sont interdits "tout rassemblement revendicatif, tout attroupement et toute manifestation" jusqu'à jeudi minuit au François.



Depuis plusieurs semaines, des activistes et des organisations politiques s'insurgent contre l'exposition "Révélations! Art contemporain du Bénin" à la Fondation Clément, une habitation "où des esclaves ont été autrefois torturés", selon un collectif d'associations panafricanistes de Martinique.

Plusieurs appels à manifester contre la tenue du vernissage de cette exposition ont été lancés sur les réseaux sociaux.



Le président du Bénin Patrice Talon doit participer jeudi au vernissage de cette exposition, auquel ne prendra pas part le président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy.

"Une telle rencontre entre l'Afrique et la Martinique, dans un lieu où les murs résonnent encore des cris de douleur de nos ancêtres esclaves, heurte profondément ma conscience politique et morale", a écrit Serge Letchimy sur le réseau social X (ex-Twitter), ajoutant qu'il refusait "catégoriquement" l'invitation de la Fondation Clément.



En visite en Martinique jusqu'à dimanche, Patrice Talon s'est pourtant entretenu mercredi avec Serge Letchimy lors d'une rencontre bilatérale consacrée au développement économique.

"Je ne désapprouve pas leur désapprobation, mais je pense que dans les contextes les plus controversés, on peut construire quelque chose", a commenté Patrice Talon au micro de la radio locale, en marge de cette rencontre.



Le site de l'habitation Clément abrite une distillerie de rhum mais aussi la Fondation Clément, plus grand espace d'art contemporain de l'île, fondation du Goupe Bernard Hayot (GBH), le plus important groupe économique de l'île.

Les habitations, qui ont longtemps structuré le territoire et l'économie de la Martinique, sont indissociables de la culture de la canne à sucre et de l'esclavage qui a permis son essor sur l'île.