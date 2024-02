Une foule immense pour le dernier déboulé du maestro, Rudy Benjamin

C'était l'heure du dernier adieu, ce dimanche 18 février. Adieu à Rudy Benjamin, le fondateur de Dissonnance et leader de VIM, est décédé il y a 4 jours. De nombreux Guadeloupéens, aux côtés de ses proches, ont assisté à ses funérailles, à Pointe-à-Pitre.

Lydia Quérin, Alexandre Houda, Mickaël Bastide, Rémi Defrance, Yasmina Yacou •

C'est toute la Guadeloupe qui a accompagné Rudy Benjamin en cette matinée consacrée à ses obsèques, ce dimanche 18 février.

Le fondateur de Dissonance, leader de VIM est décédé le 14 février dernier, à l'âge de 65 ans. Un Mercredi des Cendres. Lui qui disait "Chèf a mas ka mò lè Mèkredi dé sann" (le chef du mas meurt le Mercredi des Cendres). Sans crier gare, il s'est éteint, provoquant une onde de choc dans l'archipel.

Pendant de nombreuses années, sa passion pour la musique, son engagement pour la tradition, ont fait de lui un personnage incontournable.

Et c'est tout naturellement que les Guadeloupéens sont venus lui rendre un dernier hommage ce matin. Tant, parmi eux, ont apprécié, chanté, dansé sur les morceaux composés par Rudy Benjamin pour Dissonance... Tant d'autres ont côtoyé l'homme au sein d'Akiyo, puis du Point d'Interrogation qu'il a aussi fondé, puis de VIM, son dernier bébé carnavalesque.

C'est donc dans une église Saint-Pierre et Saint-Paul bondée que la cérémonie religieuse s'est tenue. Un moment d'émotion ponctué de prières, chants et témoignages. Notamment celui d'Eric Nabajoth. Celui que Rudy Benjamin appelait son mentor, son ami depuis plus de 40 ans. Pendant quelques minutes, il relate leurs discussions, leurs disputes aussi, leurs passions communes. Il salue également les parents du leader de VIM, qui ont nourri son amour pour la musique, pour les mots... Avant de dire au revoir à son "frère".

Autres moments forts de la cérémonie, "Elwa" repris par Malika Thérésine et VIM puis "Ave Maria" chanté par Marly Mélyon, pour accompagner l'amoureux de la musique qu'était Rudy Benjamin.

À la fin de la cérémonie, ce sont plusieurs centaines de personnes qui attendaient la sortie du cercueil. Une sortie au son de sa mélodie, "la Symphonie porcelaine". C'est ensuite toute la foule qui reprend en chœur le "Popolopolopo" de ce morceau qui a envoûté ce carnaval 2024. En chef d'orchestre, son fils unique, Axel Benjamin. Un instant de communion et d'unité que le disparu aurait apprécié, lui qui aimait prônait l'amour. Un message que n'a pas manqué de rappeler son fils.

©Guadeloupe

Sur la route du cimetière, ce sont des centaines d'autres personnes qui ont acclamé le convoi funéraire, se joignant aux chants. Pour un dernier déboulé dans les rues de Pointe-à-Pitre.

©Guadeloupe

Rudy Benjamin, accompagné des musiciens et membres de VIM, de musiciens d'autres groupes, a ensuite été conduit à sa dernière demeure, le caveau familial.

(Re) voir la cérémonie funéraire de Rudy Benjamin :

A (re) voir le reportage d'Alexandre Houda et Rémi Defrance :

A (re) voir le reportage de Lydia Quérin et Mickaël Bastide :