L'Université des Antilles précise les modalités des examens pour ses étudiants

A l'approche de la fin du confinement général, mais aussi de la fin de l'année universitaire, l'administration de l'Université des Antilles a publié une note de cadrage pour répondre aux questions que les étudiants se posent

Guadeloupe La 1ère •

Entretien d'Eustase Janky avec Eric Rayapin, jeudi 7 mai 2020

Eustase Janky Président de l'Université des Antilles

Les modalités de cette note de cadrage

Une note que le président de l'Université des Antilles a tenu à expliquer pour permettre à chacun de bien comprendre les dispositions prises par son administration pour que les étudiants puissent mener à terme leur année d'étude, en tenant compte des mesures sanitaires en vigueur.Une note particulièrement pour spécifier aussi le calendrier mis en oeuvre par l'Université.1- Les enseignements en présentiel à destination des étudiants ne reprendront pas à l'Université des Antilles avant la rentrée universitaire 2020-2021.Jusqu’à la fin du semestre, les cours ont lieu uniquement à distance, via la plateforme e-cursus.2- Les étudiants qui n’auraient pas eu la possibilité de télécharger les contenus d’enseignement à distance pourront se rendre à l’Université dès le 11 mai 2020 pour les récupérer en format papier, sur autorisation. Il conviendra d’en faire la demande au directeur de votre composante ou au doyen.3- Dans le respect du principe d’égalité de traitement entre étudiants, l’évaluation des semestres pairs sera réalisée uniquement en distanciel (CC et CT), sauf la PACES.Les contrôles de connaissances auront lieu à partir du 22 mai 2020, afin de respecter le délai de prévenance de 15 jours.Afin de vérifier que tous les étudiants pourront se connecter et participer aux examens, des tests seront réalisés par composante avec l’accompagnement de la DSIN.Le calendrier de la 1ère session des examens est le suivant:Sujets d’examens : entre le 29 mai et le 1er juin.Jurys : les 24-25-26 juin au plus tard.4- Les notes collectées sur des enseignements effectués à distance, du 17 mars au 11 mai 2020, ne sont pas prises en compte dans la moyenne des semestres pairs pour l’ensemble des formations. Il n’y aura pas d’exception à ce principe.5- Il n’y aura pas de contrôle des connaissances sur les enseignements dispensés entre le 17 mars et le 11 mai 2020 sauf exception demandée expressément par le doyen ou directeur de la composante. Les étudiants qui n’auraient pas eu la possibilité de les télécharger à distance pourront se rendre à l’université dès le 11 mai 2020 pour les récupérer en format papier. Le lieu de remise de ces contenus et les étudiants autorisés seront précisés par arrêté du Président de l’Université des Antilles à la demande des doyens et directeurs de composantes.6- Le dispositif de seconde chance prend la forme d’une deuxième session en distanciel après délibération du jury. Le calendrier de la 2eme session est le suivant:Sujets d’examens : entre le 30 juin et 1er juillet au plus tard. Jurys : les 27-28-29 juillet au plus tard.7- Les doyens et directeurs de composantes proposeront aux étudiantzs des solutions adaptées, conformément aux dispositions prises par les CFVU.8- Les stages reportés ou suspendus temporairement pourront reprendre à compter du 11 mai 2020. Un arrêté sera publié en ce sens. Les soutenances de stages (semestres pairs) auront lieu avant le 31 juillet 2020. Les soutenances de stages de M2 et de l’INSPE (semestres pairs) pourront faire l’objet d’une demande de dérogation par le doyen ou directeur de composante pour une soutenance reportée au maximum au 15 septembre 2020. Seuls les stages interrompus ou non effectués par les Licences Professionnelles et les formations d’ingénieur peuvent exceptionnellement être effectués jusqu’au 31/12/2020. D’autres options comme:• le stage effectué à domicile lorsque le sujet le permet ; • le stage remplacé par un projet tuteuré à domicile ;• le stage neutralisé pour toute la promotion ;• le stage interrompu temporairement ;• le stage reporté à une période ultérieure ;peuvent être envisagées en concertation avec le tuteur de stage et les directeurs de composantes.9- L’arrêt des enseignements est fixé au 30 mai 2020 au plus tard.10- Les étudiants qui effectuent des activités de recherche nécessitant d’avoir accès à leur laboratoire devront en faire la demande argumentée aux doyens ou directeurs de composantes. Ces derniers la transmettront au Président de l’université accompagnée des mesures sanitaires pouvant être mises en place à cet effet.11- le calendrier du semestre :a. L’arrêt des enseignements est fixé au 30 mai 2020 au plus tard.b. 1ere session : Sujets d’examens : entre le 29 mai et le 1er juin. Jurys : les 24-25-26 juin au plus tard. c. 2e session : Sujets d’examens : entre le 30 juin et 1er juillet au plus tard. Jurys : les 27-28-29 juillet au plus tard.