Une nuit de mercredi des cendres en hommage à Rudy Benjamin

C'est un mercredi des cendres bien particulier que les carnavaliers et les spectateurs ont vécu à Pointe-à-Pître. Certes, comme il se doit, beaucoup ont traversé la ville pour clore le calendrier carnavalesque mais presque tous ont choisi de converger vers Lauricisque, devant le local du groupe VIM, pour participer à cet hommage musical pluriel qui s'est organisé spontanément après la disparition d'un Maître du Carnaval comme beaucoup le surnommaient

FJO. avec M. Bastide •

Très peu de mots pour parler de cette soirée hors du commun. Peu de mots parce que justement, les mots y étaient bannis. Le seul langage qui pouvait s'y faire entendre, c'était celui de la musique.

Cette musique qui avait été la plus grande passion de Rudy Benjamin au point de le faire aller toujours plus loin dans son oeuvre de création et cette conversation musicale entre tous les instruments qui l'habitait.

C'est donc cette forme d''hommage musical que les groupes lui ont rendu. Respectant en cela la consigne, ils se sont succédés devant le local du groupe VIM, ne marquant qu'une pause pour exécuter leur partition sonore et repartir en musique dans la nuit pointoise.

En somme, bien mieux que dans tous les regroupements de Fond laugier, véritable carrefour du carnaval pointois, il s'agissait bien d'une même pièce musicale en plusieurs actes, un hommage pluriel à Rudy Benjamin.